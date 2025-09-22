Irão ameaça responder de forma "inimaginável" a qualquer ameaça

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas afirmou esta segunda-feira que o país responderá "de forma inimaginável" com "surpresas estratégicas" a qualquer ameaça, quando crescem as tensões com o Ocidente devido à iminente restauração das sanções da ONU.

"As Forças Armadas da República Islâmica, apoiadas em surpresas estratégicas, estão prontas para enfrentar qualquer ameaça dos opressores e da arrogância do mundo com uma resposta oportuna, decisiva, lamentável e inimaginável", declarou o general Abdolrahim Mousavi, num comunicado emitido pela comemoração anual da guerra Irão-Iraque, que aconteceu na década de 1980, de acordo com a agência de notícias Tasnim.

O general referiu que o Irão vai transformar "cada ameaça numa oportunidade para mostrar o seu poder nacional e regional".

Estas declarações surgem quando há um aumento das tensões entre o Irão e o Ocidente, depois de o Conselho de Segurança da ONU ter rejeitado na sexta-feira a manutenção do levantamento permanente das sanções contra o Irão devido ao seu programa nuclear, o que poderá levar a reimpor as medidas já no final do mês.

No mês de agosto, a França, a Alemanha e o Reino Unido decidiram ativar o mecanismo que restabelece automaticamente as medidas punitivas estabelecidas contra o Irão antes do acordo nuclear de 2015.

Perante este cenário, a Guarda Revolucionária iraniana alertou no domingo os seus "inimigos" — numa aparente referência a Israel e aos Estados Unidos —, referindo que qualquer nova agressão ou "erro de cálculo" contra o Irão será respondida com um ataque "letal", três meses depois da guerra de 12 dias com o Estado judaico.

Durante o conflito, Israel atacou alvos militares, nucleares e civis no Irão, o que, segundo Teerão, resultou em mais de mil mortes, incluindo dezenas de altos oficiais militares e cientistas nucleares.

O conflito intensificou-se a 22 de junho com bombardeamentos norte-americanos contra três instalações nucleares iranianas.

O Irão, por sua vez, respondeu com disparos diários de mísseis e drones contra Israel, o que, segundo várias fontes, provocou 31 mortos. Lançou também um ataque com mísseis contra uma base aérea norte-americana no Qatar.