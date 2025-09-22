Menu
Palestina

Líder da Autoridade Palestiniana aplaude reconhecimento por Portugal

22 set, 2025 - 11:23 • Lusa

"Reconhecer o direito do povo palestiniano à autodeterminação, liberdade e independência abre caminho para a implementação da solução de dois Estados", afirmou o presidente da Autoridade Palestiniana (AP), Mahmoud Abbas.

O presidente da Autoridade Palestiniana (AP), Mahmoud Abbas, aplaudiu esta segunda-feira a decisão de Portugal de reconhecer o Estado da Palestina, considerando-a "um passo importante e necessário" para alcançar "uma paz justa e duradoura, baseada na legitimidade internacional".

Abbas sustentou que "reconhecer o direito do povo palestiniano à autodeterminação, liberdade e independência abre caminho para a implementação da solução de dois Estados, permitindo ao Estado da Palestina conviver com o Estado de Israel em segurança, paz e boa vizinhança", segundo a agência de notícias palestiniana WAFA. Quase 150 países já reconheceram o Estado palestiniano em todo o mundo.

O presidente da AP enfatizou que a prioridade atual é alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza, a entrada de ajuda humanitária no enclave, a libertação dos sequestrados durante os ataques de 7 de outubro de 2023 e dos prisioneiros palestinianos, e garantir a retirada total das tropas israelitas do enclave para permitir ao Estado palestiniano "assumir todas as suas responsabilidades".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Palestina aplaudiu também a decisão de Portugal, que descreveu como "um passo corajoso, consistente com o direito internacional e as resoluções das Nações Unidas".

O chefe da diplomacia palestiniano pediu ainda aos países que não reconheceram ainda o Estado da Palestina que "tomassem esta medida para salvaguardar a solução de dois Estados" e, para tal, pediu que "se empenhassem ativamente nos esforços internacionais que visam alcançar um cessar-fogo imediato, proteger os civis e lançar um processo político genuíno para pôr fim à ocupação e permitir que o povo palestiniano exerça o seu direito à autodeterminação".

"Estas medidas são essenciais para garantir a segurança, a estabilidade e a prosperidade de todos os Estados e povos da região", afirmou após o anúncio de Portugal.

Portugal, Reino Unido, Canadá e Austrália reconheceram neste domingo formalmente o Estado da Palestina, num contexto de crescente pressão diplomática para avançar com uma solução de dois Estados para o conflito israelo-palestiniano, marcado por décadas de impasse nas negociações de paz.

Israel rejeitou o reconhecimento e argumentou que é uma "enorme recompensa ao terrorismo". Em palavras dirigidas aos líderes ocidentais, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, avisou que não haverá um Estado palestiniano.

Já o movimento islamita Hamas afirmou que o reconhecimento representa "uma vitória" para os direitos dos palestinianos. A Arábia Saudita e o Qatar saudaram decisão de Portugal e dos outros países em reconhecer o Estado da Palestina no domingo.

A Conferência Internacional para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e Implementação da Solução de Dois Estados, copresidida pela França e Arábia Saudita, decorre esta segunda-feira em Nova Iorque, no âmbito da 80º. Assembleia-Geral da ONU, na qual vários países vão reconhecer o Estado palestiniano.

