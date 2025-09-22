Menu
Milão: confrontos em manifestação pró-Palestina ferem 60 polícias

22 set, 2025 - 20:43 • Redação

Confrontos violentos marcaram manifestações pró-Palestina em várias cidades italianas. Milão foi palco de distúrbios que resultaram em mais de 60 polícias feridos e várias detenções, provocando uma onda de condenações políticas.

A+ / A-

Milhares de pessoas saíram esta segunda-feira às ruas em Itália para demonstrar solidariedade com a população palestiniana, conta o jornal “Corriere della Sera”.

Apesar do carácter maioritariamente pacífico dos protestos, em cidades como Milão, Marghera, Roma, Bolonha e Turim registaram-se momentos de violência que deixaram dezenas de feridos e provocaram a intervenção das autoridades.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Na Estação Central de Milão, os confrontos entre manifestantes e forças policiais resultaram em mais de 60 agentes feridos e pelo menos 10 detenções.

A primeira-ministra Giorgia Meloni condenou duramente os acontecimentos, classificando-os de "imagens indignas" que "não ajudam Gaza e prejudicam os cidadãos italianos".

A líder do Partido Democrático, Elly Schlein, também criticou os atos de vandalismo, mas defendeu a legitimidade dos protestos pacíficos: "Condenamos toda forma de violência política. Mas não podemos permitir que um grupo minoritário apague a voz de dezenas de milhares de manifestantes pacíficos em todo o país."

Para o ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, os incidentes prejudicam a causa palestiniana: "Não é com violência que se ajuda a população civil. Estes comportamentos afastam turistas e afetam a economia."

Já Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro, acusou os manifestantes de serem "os ‘pacifistas’ da esquerda", denunciando o bloqueio de infraestruturas e os ataques às forças de segurança.

O presidente da Câmara de Milão, Giuseppe Sala, considerou que "o vandalismo causado por franjas violentas não tem justificação", reiterando que as manifestações anteriores decorreram de forma pacífica.

Em Roma, a manifestação reuniu cerca de 50 mil pessoas, mas também se verificaram incidentes, com manifestantes a invadir faixas de circulação rodoviária. Em Bolonha, oito pessoas foram detidas após bloquearem a autoestrada.

