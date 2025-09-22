Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 22 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Tensão com a Rússia

Polónia pronta para abater aviões russos, mas só com apoio total da NATO

22 set, 2025 - 15:30 • Lusa

As declarações de Tusk surgem em resposta às do Presidente checo que sugeriu que os países da NATO poderiam abater aeronaves russas que violassem o seu espaço aéreo.

A+ / A-

O primeiro-ministro polaco declarou esta segunda-feira que o seu país está preparado para tomar a decisão de abater aeronaves russas, no caso de invasão do seu espaço aéreo, mas apenas com o apoio unânime dos aliados da NATO.

Donald Tusk admitiu, durante uma conferência de imprensa em Sierakowice (norte), onde inaugurou uma linha férrea, que uma medida tão drástica como abater um caça russo poderia levar a uma "fase mais aguda do conflito" e que tal decisão só seria tomada após a absoluta certeza de que "não estão sozinhos" neste tipo de operação.

As declarações de Tusk surgem em resposta às do Presidente checo, Petr Pavel, que sugeriu que os países da NATO poderiam abater aeronaves russas que violassem o seu espaço aéreo. Pavel sublinhou que a Rússia "em breve perceberá que cometeu um erro e excedeu os limites aceitáveis" ao realizar incursões no espaço aéreo dos países da NATO.

Tusk esclareceu que, embora a declaração do Presidente checo seja "relevante", é também "obviamente insuficiente" para levar a uma decisão de tal magnitude, insistindo na necessidade de um consenso total entre os aliados da Aliança antes de decidir abater aeronaves russas.

Na sexta-feira, dois caças russos sobrevoaram a baixa altitude a plataforma petrolífera Petrobaltic, propriedade da empresa estatal polaca Orlen, no Mar Báltico, violando a sua zona de segurança.

Além disso, no mesmo dia, três caças russos MiG-31 entraram no espaço aéreo estoniano e permaneceram durante 12 minutos, num incidente que Tallinn descreveu como uma "provocação sem precedentes".

Após a violação do seu espaço aéreo, a Estónia solicitou consultas nos termos do artigo 4.º do Tratado de Washington e o Conselho do Atlântico Norte da NATO vai reunir-se na terça-feira para discutir o incidente.

Além disso, o Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) vai abordar esta segunda-feira as violações do espaço aéreo relatadas pela Estónia numa reunião de emergência em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

A Estónia solicitou esta reunião pela primeira vez em 34 anos como Estado-membro na ONU.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 22 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano