Portugal "Fez bem". Não reconhecer Estado da Palestina seria "validação" dos comportamentos de Israel"

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Portugal fez bem ao reconhecer o Estado da Palestina, e nos moldes em que o fez. É a opinião manifestada à Renascença por Azeredo Lopes. Na leitura do antigo ministro da Defesa, este passo não terá que significar, apenas, uma decisão simbólica: "Destruidor de quaisquer hipóteses da Palestina era o silêncio quase criminoso, e cúmplice, que estava a rodear esta situação. Mas há outra coisa: Juridicamente, e se os Estados forem minimamente coerentes, aqueles que reconhecem vão ter que começar a adotar medidas porque, a partir de agora, para eles, incluindo Portugal, Israel é potência ocupante e invasora de um Estado que se chama o Estado da Palestina", afirma. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nestas declarações à Renascença, Azeredo Lopes começa por sublinhar que Portugal fez bem em reconhecer o Estado da Palestina. Não o fazer agora seria o mesmo que validar a estratégia de Israel na Faixa de Gaza e Portugal teria que pagar, por isso, um "preço elevado". Portugal fez bem em reconhecer o Estado da Palestina, e da forma como o fez?

Fez bem, com certeza, acho que Portugal teria dificuldades em ficar à margem da história. O não reconhecimento hoje em dia cada vez mais se aproxima de uma validação dos comportamentos que Israel está a adotar em Gaza e na Cisjordânia. A partir de certa altura, o 7 de Outubro e os ataques terroristas do Hamas passaram a ser apenas uma justificação para aquilo que era um desígnio completamente diferente do governo israelita e, portanto, passados quase dois anos sobre os ataques 7 de Outubro, o que é que nós temos? Temos crimes internacionais dos mais graves, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e muitos, mas muitos mesmo, consideram que Israel está a cometer genocídio contra o povo palestino. Ou seja, se nós até agora tínhamos ficado confortavelmente à sombra da influência dominante dos Estados Unidos, porque no nosso vínculo transatlântico os Estados Unidos eram e são, aliás, o elemento dominante, mas a partir da altura em que os Estados Unidos de alguma forma se afastam da Europa, o peso dos europeus no plano intraeuropeu é maior.

Se não reconhecesse o Estado da Palestina, neste momento, Portugal pagaria um preço dentro da própria União Europeia? Pagava certamente um preço entre os seus parceiros europeus e pagava ainda pior. Ia pagar um preço muito elevado, por esta ausência de reconhecimento, perante os nossos amigos dos diferentes continentes. E, olhe, que nomeadamente podem ser decisivos para um desígnio português muito importante nas Nações Unidas, que é vir a ser escolhido como membro não-permanente do Conselho de Segurança. Portanto, nós tínhamos muito mais a perder, até independentemente dos valores e princípios envolvidos, ou por detrás deste reconhecimento, tínhamos muito mais a perder como país nas nossas relações externas, se não reconhecêssemos. Eu acho que isso que explica, em parte, pelo menos, a razão pela qual nós aderimos ao projeto francês de juntar o maior número possível de Estados europeus que quebrassem, no fundo, aquilo que é um ciclo infernal, em que todo o mundo procura hoje reconhecer a Palestina e estávamos nós neste continente, cada vez mais, diria eu, a ficar atrás em relação à história. Estávamos nós aqui a ser as exceções que, principalmente, serviam para legitimar um governo que não merece legitimação, que é ilegítimo, que é brutal, que é agressivo e que está a promover, como é sabido aliás, uma limpeza étnica geral.