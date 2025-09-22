Programa de Jimmy Kimmel regressa na terça-feira

O programa do humorista Jimmy Kimmel regressa na terça-feira à estação de televisão norte-americana ABC, anunciou a Disney, em comunicado. "Jimmy Kimmel Live", um programa de fim de noite, tinha sido suspenso na semana passada. O argumento foram críticas feitas pelo humorista de aproveitamento político do assassinato de Charlie Kirk, um ativista conservador aliado de Donald Trump.

A Disney informou que, após conversações com o apresentador do programa noturno da ABC, Jimmy Kimmel, "chegámos à decisão de retomar o programa na terça-feira."

O programa foi cancelado na semana passada após o presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC) ter criticado declarações de Kimmel sobre o aproveitamento político do assassinato de Charlie Kirk por parte da Administração Trump. A polémica começou quando o grupo mediático Nexstar Media Group Inc. anunciou que ia deixar de transmitir o programa nas suas 32 afiliadas da ABC, referindo-se especificamente aos comentários proferidos por Kimmel. “As declarações do Sr. Kimmel sobre a morte do Sr. Kirk são ofensivas e insensíveis, sobretudo num momento crítico do discurso político nacional”, afirmou Andrew Alford, presidente da divisão de radiodifusão da Nexstar.