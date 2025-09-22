Menu
Programa de Jimmy Kimmel regressa na terça-feira

22 set, 2025 - 20:39 • Ricardo Vieira

Programa de televisão tinha sido suspenso na semana passada. O argumento foram críticas feitas pelo humorista de aproveitamento político da morte de Charlie Kirk.

A+ / A-

O programa do humorista Jimmy Kimmel regressa na terça-feira à estação de televisão norte-americana ABC, anunciou a Disney, em comunicado.

"Jimmy Kimmel Live", um programa de fim de noite, tinha sido suspenso na semana passada. O argumento foram críticas feitas pelo humorista de aproveitamento político do assassinato de Charlie Kirk, um ativista conservador aliado de Donald Trump.

A Disney informou que, após conversações com o apresentador do programa noturno da ABC, Jimmy Kimmel, "chegámos à decisão de retomar o programa na terça-feira."

O programa foi cancelado na semana passada após o presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC) ter criticado declarações de Kimmel sobre o aproveitamento político do assassinato de Charlie Kirk por parte da Administração Trump.

A polémica começou quando o grupo mediático Nexstar Media Group Inc. anunciou que ia deixar de transmitir o programa nas suas 32 afiliadas da ABC, referindo-se especificamente aos comentários proferidos por Kimmel.

“As declarações do Sr. Kimmel sobre a morte do Sr. Kirk são ofensivas e insensíveis, sobretudo num momento crítico do discurso político nacional”, afirmou Andrew Alford, presidente da divisão de radiodifusão da Nexstar.

Ainda durante o dia de quarta-feira, o presidente da FCC, Brendan Carr, apelou publicamente às emissoras locais para que suspendessem a transmissão do programa na grelha da ABC.

A suspensão do programa gerou uma onda de indignação, com outros humoristas e figuras públicas a apoiarem Jimmy Kimmel e a liberdade de expressão.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aplaudiu na quinta-feira passada a decisão da Disney e da ABC de cancelarem o "Jimmy Kimmel Live!", considerando que o humorista "não é uma pessoa talentosa" e foi despedido "por más audiências".

"Jimmy Kimmel não é talentoso. Tinha muito más audiências e deviam-no ter despedido há muito tempo. Por isso, sabem, podem chamar a isso liberdade de expressão ou não. Ele foi despedido por falta de talento", afirmou Trump ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em Inglaterra.

