Putin propõe prolongar tratado de desarmamento nuclear por mais um ano

O Presidente russo, Vladimir Putin, propôs esta segunda-feira um prolongamento de um ano do tratado de desarmamento nuclear New Start entre a Rússia e os Estados Unidos, que deve expirar em fevereiro.

"A Rússia está pronta, após 5 de fevereiro de 2026, para continuar a respeitar as restrições quantitativas centrais previstas no Tratado START", disse, durante uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia que foi transmitida pela televisão.

"Posteriormente, com base na análise da situação, tomaremos uma decisão sobre a manutenção destas restrições voluntárias", acrescentou.

"Nós acreditamos que esta medida só será viável se os Estados Unidos agirem de forma semelhante e não tomarem medidas que minem ou violem a atual proporção de capacidades de dissuasão", sublinhou Putin.

Putin afirmou que o término do pacto New Start teria consequências negativas para a estabilidade global.

O tratado New Start, o último acordo de controlo de armas entre Washington e Moscovo assinado em 2010, expira em fevereiro de 2026. O pacto limita cada parte a 1.550 ogivas nucleares e 700 mísseis, prevendo ainda um mecanismo de verificação, embora este tenha sido interrompido desde que Moscovo suspendeu a sua participação há dois anos.

O New Start foi assinado pelos então presidentes Barack Obama (EUA) e Dmitri Medvedev (Rússia) e a sua iminente expiração e a falta de diálogo sobre a consolidação de um acordo sucessor preocupam os defensores do controlo de armas.

Os Estados Unidos também se retiraram em 2019 de um importante tratado de desarmamento concluído em 1987 com a Rússia sobre armas nucleares de alcance intermédio (INF).