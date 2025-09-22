Reino Unido adverte Israel sobre retaliações ao reconhecimento da Palestina

A ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Yvette Cooper, alertou esta segunda-feira o Governo israelita contra qualquer retaliação ao reconhecimento do Estado da Palestina pelo Reino Unido, nomeadamente a anexação de mais território na Cisjordânia.

"Deixei claro ao secretário de Estado israelita que eles não deveriam fazer isso, e também deixei claro que a decisão que tomamos é a melhor maneira de respeitar a segurança de Israel e dos palestinianos", disse Yvette Cooper, em declarações à emissora pública BBC, depois do Reino Unido reconhecer oficialmente o Estado da Palestina neste domingo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Para reavivar a esperança de paz e de uma solução de dois Estados, declaro claramente, como primeiro-ministro deste grande país, que o Reino Unido reconhece oficialmente o Estado da Palestina", anunciou o primeiro ministro britânico, Keir Starmer, numa declaração através de vídeo publicada nas redes sociais.

"Perante o crescente horror no Médio Oriente, agimos para manter viva a possibilidade da paz e de uma solução de dois Estados. Isto significa um Israel seguro e protegido ao lado de um Estado palestiniano viável", afirmou o chefe do Governo britânico.