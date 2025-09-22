Reino Unido adverte Israel sobre retaliações ao reconhecimento da Palestina

22 set, 2025 - 10:13 • Lusa
A ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Yvette Cooper, alertou esta segunda-feira o Governo israelita contra qualquer retaliação ao reconhecimento do Estado da Palestina pelo Reino Unido, nomeadamente a anexação de mais território na Cisjordânia.
"Deixei claro ao secretário de Estado israelita que eles não deveriam fazer isso, e também deixei claro que a decisão que tomamos é a melhor maneira de respeitar a segurança de Israel e dos palestinianos", disse Yvette Cooper, em declarações à emissora pública BBC, depois do Reino Unido reconhecer oficialmente o Estado da Palestina neste domingo.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
"Para reavivar a esperança de paz e de uma solução de dois Estados, declaro claramente, como primeiro-ministro deste grande país, que o Reino Unido reconhece oficialmente o Estado da Palestina", anunciou o primeiro ministro britânico, Keir Starmer, numa declaração através de vídeo publicada nas redes sociais.
"Perante o crescente horror no Médio Oriente, agimos para manter viva a possibilidade da paz e de uma solução de dois Estados. Isto significa um Israel seguro e protegido ao lado de um Estado palestiniano viável", afirmou o chefe do Governo britânico.
Decisão acontece "face ao horror que continua a cr(...)
Cooper está em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde participará na conferência internacional sobre a solução de dois Estados, promovida pela França e pela Arábia Saudita.
"Trata-se de proteger a paz, a justiça e, fundamentalmente, a segurança do Médio Oriente. Continuaremos a trabalhar com todos na região para alcançar isso. O mais fácil seria recuar e dizer: 'Bem, é muito difícil'. Mas achamos que isso está errado, depois de termos visto tanta devastação, tanto sofrimento", disse a governante.
Cooper não especificou quando espera que o Consulado do Reino Unido em Jerusalém se torne uma embaixada, indicando que permanecerá como tal até que um processo diplomático seja estabelecido com a Autoridade Palestiniana.
O chefe do executivo britânico anunciou que Londres irá "sancionar outras figuras do Hamas nas próximas semanas".
Portugal também, na figura do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, anunciou formalmente este domingo o reconhecimento da Estado da Palestina. O Presidente francês, Emmanuel Macron, também deverá reconhecer o Estado palestiniano durante a conferência desta segunda-feira.
Outros países que deverão fazê-lo são Bélgica, Malta, Luxemburgo (membros da União Europeia), Andorra e São Marino, segundo a presidência francesa.