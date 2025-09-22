Trump lança campanha contra o uso de Tylenol e vacinação infantil precoce

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o secretário da Saúde, Robert F. Kennedy Jr., anunciaram novas orientações para medicamentos e vacinas, centrando críticas no uso de paracetamol (acetaminofeno) durante a gravidez e nos calendários de vacinação infantil. Ambos alegam uma ligação entre estes fatores e o aumento de casos de autismo, sem apresentar novos dados científicos. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui. Kennedy Jr. afirmou que “nunca viu um homem de 70 anos com autismo profundo”, classificando como “epidemia” os casos que envolvem sintomas como ausência de fala, autoagressão, marcha em bicos de pés e não controlo de esfíncteres. “Se fosse apenas uma questão de diagnóstico, veríamos isso em idosos também”, afirmou. Donald Trump, por seu lado, aconselhou os pais a adiar a vacinação contra a hepatite B até aos 12 anos, argumentando que a doença é sexualmente transmissível. Contrariando orientações oficiais, que recomendam a imunização desde o nascimento, Trump afirmou: “Não é preciso dar [a vacina] ao bebé com dois anos”.

Em relação ao calendário vacinal, o presidente norte-americano recomendou que as vacinas sejam “espalhadas ao longo de cinco anos”, sugerindo múltiplas visitas ao médico em vez de um único momento de administração. Apesar de reconhecer que a sua posição “não representa necessariamente a opinião dos especialistas”, Trump insistiu que “é importante não sobrecarregar o corpo delicado do bebé”. Num tom semelhante, Jay Bhattacharya, diretor dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH), afirmou que a investigação científica sobre o autismo tem sido limitada pelo medo de conclusões politicamente incorretas, o que teria travado descobertas sobre possíveis causas não genéticas da doença. Kennedy Jr. acrescentou que a ligação entre o paracetamol e distúrbios neurodesenvolvimentais tem sido suprimida por motivos políticos. Segundo o responsável, o uso do medicamento durante a gravidez poderá estar associado ao autismo e ao défice de atenção e hiperatividade (ADHD). Com base nestas alegações, o secretário da Saúde anunciou que todos os produtos com acetaminofeno, como o Tylenol, passarão a incluir rótulos de advertência sobre potenciais riscos neurodesenvolvimentais. A FDA (agência federal reguladora de medicamentos) emitirá também um aviso aos médicos sobre o uso do medicamento na gravidez.