Trump lança campanha contra o uso de Tylenol e vacinação infantil precoce

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o secretário da Saúde, Robert F. Kennedy Jr., anunciaram novas orientações para medicamentos e vacinas, centrando críticas no uso de paracetamol (acetaminofeno) durante a gravidez e nos calendários de vacinação infantil.
Ambos alegam uma ligação entre estes fatores e o aumento de casos de autismo, sem apresentar novos dados científicos.
Kennedy Jr. afirmou que “nunca viu um homem de 70 anos com autismo profundo”, classificando como “epidemia” os casos que envolvem sintomas como ausência de fala, autoagressão, marcha em bicos de pés e não controlo de esfíncteres.
“Se fosse apenas uma questão de diagnóstico, veríamos isso em idosos também”, afirmou.
Donald Trump, por seu lado, aconselhou os pais a adiar a vacinação contra a hepatite B até aos 12 anos, argumentando que a doença é sexualmente transmissível.
Contrariando orientações oficiais, que recomendam a imunização desde o nascimento, Trump afirmou: “Não é preciso dar [a vacina] ao bebé com dois anos”.
Em relação ao calendário vacinal, o presidente norte-americano recomendou que as vacinas sejam “espalhadas ao longo de cinco anos”, sugerindo múltiplas visitas ao médico em vez de um único momento de administração.
Apesar de reconhecer que a sua posição “não representa necessariamente a opinião dos especialistas”, Trump insistiu que “é importante não sobrecarregar o corpo delicado do bebé”.
Num tom semelhante, Jay Bhattacharya, diretor dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH), afirmou que a investigação científica sobre o autismo tem sido limitada pelo medo de conclusões politicamente incorretas, o que teria travado descobertas sobre possíveis causas não genéticas da doença.
Kennedy Jr. acrescentou que a ligação entre o paracetamol e distúrbios neurodesenvolvimentais tem sido suprimida por motivos políticos.
Segundo o responsável, o uso do medicamento durante a gravidez poderá estar associado ao autismo e ao défice de atenção e hiperatividade (ADHD).
Com base nestas alegações, o secretário da Saúde anunciou que todos os produtos com acetaminofeno, como o Tylenol, passarão a incluir rótulos de advertência sobre potenciais riscos neurodesenvolvimentais.
A FDA (agência federal reguladora de medicamentos) emitirá também um aviso aos médicos sobre o uso do medicamento na gravidez.
O que dizem os estudos sobre o uso de paracetamol durante a gravidez?
Não existe evidência científica conclusiva que relacione o uso de paracetamol durante a gravidez com perturbações do neurodesenvolvimento, como o autismo. Os estudos mais recentes apresentam conclusões divergentes.
Uma investigação de 2024, feita na Suécia com cerca de 2,5 milhões de crianças, não encontrou qualquer ligação causal entre a exposição ao paracetamol no útero e o desenvolvimento de autismo ou perturbação de hiperatividade e défice de atenção (PHDA).
Já uma revisão publicada em 2025, que analisou 46 estudos anteriores, sugeriu uma possível associação entre o uso de paracetamol durante a gravidez e um risco aumentado destas condições. No entanto, os autores — investigadores da Icahn School of Medicine at Mount Sinai, da Universidade de Harvard e de outras instituições — sublinham que a análise não prova que o medicamento seja a causa destes problemas. A recomendação continua a ser o uso do paracetamol conforme necessário, mas sempre na dose mais baixa e durante o menor tempo possível.
Outros estudos de 2025, realizados na Europa e no Japão, sugerem que associações ligeiras entre o uso de paracetamol na gravidez e perturbações do neurodesenvolvimento podem ser explicadas por fatores de confusão. Estes fatores incluem condições ambientais, genética, estado de saúde dos pais, uso de outros medicamentos e doenças das mães.
Quais são as orientações médicas para mulheres grávidas?
O paracetamol continua a ser o medicamento de primeira linha recomendado para tratar dores e febre durante a gravidez, segundo diretrizes do American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), do Royal College of Obstetricians and Gynecologists do Reino Unido e de outras entidades médicas.
As mesmas organizações alertam que o uso de medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno e o naproxeno, especialmente no terceiro trimestre, pode provocar malformações congénitas.
As grávidas devem sempre consultar o seu médico antes de tomarem qualquer um destes medicamentos, de acordo com o ACOG.
Quais são os riscos de não tratar febre e dores durante a gravidez?
A febre e as dores não tratadas durante a gravidez podem representar riscos significativos tanto para o feto como para a grávida. Nos bebés, aumentam a probabilidade de defeitos congénitos como malformações cardíacas, defeitos da parede abdominal e do tubo neural — estruturas fundamentais para o desenvolvimento do cérebro e da medula espinal.
Além disso, estas condições estão associadas a partos prematuros, baixo peso à nascença e abortos espontâneos.
Nas grávidas, a febre e a dor não tratadas podem causar hipertensão, desidratação, depressão, ansiedade e outros problemas de saúde.