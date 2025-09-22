Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 22 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Tylenol no alvo: Casa Branca prepara anúncio polémico sobre autismo

22 set, 2025 - 19:50 • Fábio Monteiro com Reuters

Donald Trump deverá anunciar esta segunda-feira uma ligação entre o uso de tylenol (paracetamol em Portugal) na gravidez e o autismo, tese contestada pela comunidade científica. Fabricante do medicamento garante que não há qualquer relação comprovada.

A+ / A-

Donald Trump deverá para anunciar esta segunda-feira uma alegada ligação entre o uso do analgésico Tylenol (paracetamol em Portugal) durante a gravidez e o aumento dos diagnósticos de autismo. A posição, já antecipada no domingo à noite pelo próprio presidente dos Estados Unidos, é rejeitada por médicos, investigadores e pelo próprio fabricante do medicamento.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Durante uma conversa com jornalistas, Trump declarou acreditar que o uso de paracetamol é “um fator muito relevante” no aumento da incidência de autismo.

O presidente norte-americano sugeriu ainda que poderá incluir vacinas no mesmo anúncio, afirmando: “Há claramente algo artificial que está errado, e achamos que sabemos o que é.”

Autismo “não é um tabu”. A lição de Dinis, o mini-biólogo

Reportagem Renascença

Autismo “não é um tabu”. A lição de Dinis, o mini-biólogo

Com 12 anos e milhares de seguidores, Dinis partil(...)

A posição do presidente alinha-se com declarações anteriores do secretário da Saúde, Robert F. Kennedy Jr., que tem defendido, sem provas científicas, uma origem ambiental para o autismo e sugerido relações com vacinas.

A Kenvue, empresa que produz o Tylenol nos EUA depois de se ter separado da Johnson & Johnson em 2023, reagiu com firmeza.

“Acreditamos que a ciência independente e rigorosa demonstra claramente que o paracetamol não causa autismo. Discordamos fortemente de qualquer sugestão em contrário e estamos profundamente preocupados com os riscos para grávidas,” lê-se num comunicado da empresa.

A comunidade científica continua a apontar a genética como principal fator na origem do autismo, embora admita que influências ambientais possam interagir com predisposições genéticas.

Apesar da ausência de provas científicas, a administração Trump poderá ainda recomendar o uso de leucovorina (uma forma de ácido fólico) como substituto do paracetamol em grávidas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 22 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano