Tylenol no alvo: Casa Branca prepara anúncio polémico sobre autismo

22 set, 2025 - 19:50 • Fábio Monteiro com Reuters
Donald Trump deverá para anunciar esta segunda-feira uma alegada ligação entre o uso do analgésico Tylenol (paracetamol em Portugal) durante a gravidez e o aumento dos diagnósticos de autismo. A posição, já antecipada no domingo à noite pelo próprio presidente dos Estados Unidos, é rejeitada por médicos, investigadores e pelo próprio fabricante do medicamento.
Durante uma conversa com jornalistas, Trump declarou acreditar que o uso de paracetamol é “um fator muito relevante” no aumento da incidência de autismo.
O presidente norte-americano sugeriu ainda que poderá incluir vacinas no mesmo anúncio, afirmando: “Há claramente algo artificial que está errado, e achamos que sabemos o que é.”
A posição do presidente alinha-se com declarações anteriores do secretário da Saúde, Robert F. Kennedy Jr., que tem defendido, sem provas científicas, uma origem ambiental para o autismo e sugerido relações com vacinas.
A Kenvue, empresa que produz o Tylenol nos EUA depois de se ter separado da Johnson & Johnson em 2023, reagiu com firmeza.
“Acreditamos que a ciência independente e rigorosa demonstra claramente que o paracetamol não causa autismo. Discordamos fortemente de qualquer sugestão em contrário e estamos profundamente preocupados com os riscos para grávidas,” lê-se num comunicado da empresa.
A comunidade científica continua a apontar a genética como principal fator na origem do autismo, embora admita que influências ambientais possam interagir com predisposições genéticas.
Apesar da ausência de provas científicas, a administração Trump poderá ainda recomendar o uso de leucovorina (uma forma de ácido fólico) como substituto do paracetamol em grávidas.