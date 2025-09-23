Menu
Drones obrigam ao encerramento dos aeroportos de Copenhaga e Oslo

23 set, 2025 - 06:30

Quatro horas de suspensão de operações na capital dinamarquesa e três na da Noruega.

Um incidente com drones, na noite de segunda-feira, obrigou à suspensão de operações nos aeroportos de Copenhaga e de Oslo

A polícia dinamarquesa disse que os drones seriam pilotados por "um operador competente", acrescentando que não tinha sido identificado qualquer suspeito.

Os aeroportos de Copenhaga e Oslo, os dois mais movimentados da região nórdica, estiveram encerrados durante horas, deixando dezenas de milhares de passageiros retidos devido a desvios de voos.

O aeroporto de Copenhaga esteve fechado durante quatro horas quando dois ou três drones de grande porte foram vistos a voar nas suas imediações, disseram as autoridades, enquanto o Aeroporto de Oslo esteve fechado durante três horas após dois avistamentos, de acordo com a polícia local.

