  • Noticiário das 23h
  • 23 set, 2025
Homem condenado por tentativa de assassínio de Donald Trump na Florida

23 set, 2025 - 22:01 • Fábio Monteiro com Reuters

Ryan Routh foi considerado culpado pela tentativa de assassinar Donald Trump num campo de golfe na Florida. O réu planeou o ataque durante semanas e foi detido antes de disparar.

Um homem de 59 anos foi considerado culpado da tentativa de assassinar Donald Trump, então candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, durante uma ronda de golfe no Trump International Golf Club, em West Palm Beach, na Florida, em 2024.

Ryan Routh, que se apresentou em tribunal sem advogado, foi condenado também por mais quatro crimes, incluindo posse ilegal de armas e obstrução de um agente federal. A sentença pode chegar à prisão perpétua.

Durante o julgamento, ficou provado que o acusado apontou uma espingarda através de uma vedação, enquanto Trump jogava golfe a poucos metros de distância. A rápida intervenção de um agente dos Serviços Secretos evitou o ataque, segundo testemunhas.

"Este plano foi cuidadosamente preparado e representava uma ameaça letal", disseo procurador John Shipley, no início do julgamento. "Sem a intervenção do agente, Donald Trump não estaria vivo."

Routh terá ficado escondido durante cerca de 10 horas num matagal junto ao campo, de onde vigiava o percurso do antigo presidente. No local, as autoridades encontraram uma espingarda SKS, placas metálicas semelhantes a coletes à prova de bala e uma câmara de vídeo virada para o campo.

Após ser descoberto, Routh fugiu do local sem disparar. Viria a ser detido horas depois durante uma operação stop numa autoestrada próxima. Durante a leitura do veredicto, tentou esfaquear-se com uma caneta e teve de ser contido pelos agentes.

"Este atentado foi não só um ataque ao nosso Presidente, mas uma afronta à nossa nação", escreveu a procuradora-geral Pam Bondi na rede social X.

Donald Trump reagiu com satisfação, classificando o réu como "um homem perverso com intenções malignas."

