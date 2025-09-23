NATO deve abater aviões russos que violem espaço aéreo, defende Trump

A NATO deve abater aviões russos que violarem espaço aéreo da Aliança Atlântica, defendeu esta terça-feira o Presidente norte-americano, Donald Trump.

"Sim, apoio essa medida", disse Trump aos jornalistas, quando questionado sobre se concordava com essa possibilidade.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As declarações do Presidente dos EUA foram feitas antes de um encontro com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.



A tomada de posição de Donald Trump aconteceu pouco depois de outros países membros da NATO condenarem Moscovo pela violação do espaço aéreo da Estónia.

Noutro plano, Trump diz que vai pedir ao primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, para deixar de comprar petróleo à Rússia, como parte do esforço para cortar as ligações energéticas com Moscovo.

"Ele é meu amigo. Ainda não falei com ele, mas acho que se o fizer, ele pode parar e acho que ele vai fazer isso", declarou o líder dos Estados Unidos.