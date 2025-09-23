Menu
NATO deve abater aviões russos que violem espaço aéreo, defende Trump

23 set, 2025 - 19:00 • Ricardo Vieira, com Reuters

"Sim, apoio essa medida", disse o Presidente dos Estados Unidos aos jornalistas, antes de um encontro com Volodymyr Zelensky, nas Nações Unidas.

A NATO deve abater aviões russos que violarem espaço aéreo da Aliança Atlântica, defendeu esta terça-feira o Presidente norte-americano, Donald Trump.

"Sim, apoio essa medida", disse Trump aos jornalistas, quando questionado sobre se concordava com essa possibilidade.

As declarações do Presidente dos EUA foram feitas antes de um encontro com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.

A tomada de posição de Donald Trump aconteceu pouco depois de outros países membros da NATO condenarem Moscovo pela violação do espaço aéreo da Estónia.

Noutro plano, Trump diz que vai pedir ao primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, para deixar de comprar petróleo à Rússia, como parte do esforço para cortar as ligações energéticas com Moscovo.

"Ele é meu amigo. Ainda não falei com ele, mas acho que se o fizer, ele pode parar e acho que ele vai fazer isso", declarou o líder dos Estados Unidos.

Mundo

Donald Trump levou para as Nações Unidas das "pala(...)

O secretário-geral da NATO considera que as últimas ações da Rússia ou são "intencionais" ou "incompetência flagrante".

Mark Rutte falava dos drones russos que entraram na Roménia e na Polónia e dos caças que durante 12 minutos sobrevoaram a Estónia.

Apesar de tudo, Rutte esclarece que a NATO não identificou nenhuma ameaça imediata à sua segurança e questionado sobre possíveis ligações aos incidentes registados na Dinamarca e na Noruega — drones levaram ao fecho dos aeroportos de Copenhaga e Oslo —, Rutte disse ser “cedo de mais para conclusões”.

