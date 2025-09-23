Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 23 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Pai de Elon Musk acusado de abuso sexual de crianças da própria família

23 set, 2025 - 13:45 • João Malheiro

Familiares e uma assistente social tentaram intervir e já pediram ajuda a Elon Musk, que há muito que se distanciou do pai, considerando-o publicamente "uma pessoa horrível".

A+ / A-

O pai de Elon Musk, Errol Musk, está ligado a várias casos de abuso sexual a crianças da própria família, o que terá levado ao distanciamento do filho multimilionário.

Uma reportagem do "The New York Times" refere que o empresário sul-africano foi investigado em três ocasiões, sem nunca ser condenado.

A primeira denúncia veio em 1993, por uma enteada de Errol Musk, que, com apenas quatro anos, disse à família que foi tocada por ele. Mais tarde, já em adolescente, recordou que tinha apanhado o padrasto a cheirar a sua roupa.

Mais duas filhas biológicas e um enteado acusaram Errol Musk, ao longo dos anos, de conduta abusiva. O caso mais recente deu-se em 2023, quando o filho mais novo, de cinco anos, disse que o pai lhe apalpou as nádegas.

Familiares e uma assistente social tentaram intervir e já pediram ajuda a Elon Musk, que há muito que se distanciou do pai, considerando-o publicamente "uma pessoa horrível".

Em resposta à investigação do jornal norte-americano, Errol Musk alega que todos os casos são falsos e foram inventados por familiares oportunistas. Elon Musk recusou-se a comentar as acusações do pai.

Esta não é a primeira vez que Errol Musk é acusado de comportamento abusivo. O livro de memórias da sua primeira mulher, Maye Haldeman, relata um casamento tóxico e violento, alegando que o patriarca da família Musk terá ameaçado a ex-mulher com com uma faca.

Nos últimos anos, Errol Musk voltou a gerar polémica quando revelou ter dois filhos frutos de um relacionamento com uma das suas enteadas, Jana Bezuidenhout, que conhece desde os quatro anos de idade.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 23 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano