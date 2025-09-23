Pai de Elon Musk acusado de abuso sexual de crianças da própria família

O pai de Elon Musk, Errol Musk, está ligado a várias casos de abuso sexual a crianças da própria família, o que terá levado ao distanciamento do filho multimilionário.

Uma reportagem do "The New York Times" refere que o empresário sul-africano foi investigado em três ocasiões, sem nunca ser condenado.

A primeira denúncia veio em 1993, por uma enteada de Errol Musk, que, com apenas quatro anos, disse à família que foi tocada por ele. Mais tarde, já em adolescente, recordou que tinha apanhado o padrasto a cheirar a sua roupa.

Mais duas filhas biológicas e um enteado acusaram Errol Musk, ao longo dos anos, de conduta abusiva. O caso mais recente deu-se em 2023, quando o filho mais novo, de cinco anos, disse que o pai lhe apalpou as nádegas.

Familiares e uma assistente social tentaram intervir e já pediram ajuda a Elon Musk, que há muito que se distanciou do pai, considerando-o publicamente "uma pessoa horrível".

Em resposta à investigação do jornal norte-americano, Errol Musk alega que todos os casos são falsos e foram inventados por familiares oportunistas. Elon Musk recusou-se a comentar as acusações do pai.

Esta não é a primeira vez que Errol Musk é acusado de comportamento abusivo. O livro de memórias da sua primeira mulher, Maye Haldeman, relata um casamento tóxico e violento, alegando que o patriarca da família Musk terá ameaçado a ex-mulher com com uma faca.

Nos últimos anos, Errol Musk voltou a gerar polémica quando revelou ter dois filhos frutos de um relacionamento com uma das suas enteadas, Jana Bezuidenhout, que conhece desde os quatro anos de idade.