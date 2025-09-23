Menu
  • Noticiário das 13h
  • 23 set, 2025
Taiwan

Ragasa. 27 mil militares estão em alerta em Taiwan devido ao supertufão

23 set, 2025 - 12:03 • Lusa

"Dado que o raio deste tufão é extremamente grande, não se deve subestimar a força das correntes periféricas que atingem Taiwan", alertou o chefe de Estado.

O Presidente de Taiwan, William Lai, anunciou esta terça-feira que mais de 27.000 militares estão em alerta para ações de prevenção e socorro face ao supertufão Ragasa, pedindo à população que redobre a cautela nas deslocações.

Numa mensagem publicada na sua conta oficial na rede social Facebook, Lai indicou que já foram mobilizados mais de 240 soldados e 20 veículos de diferentes tipologias para apoiar os governos locais no leste e sul da ilha.

"Dado que o raio deste tufão é extremamente grande, não se deve subestimar a força das correntes periféricas que atingem Taiwan", alertou o chefe de Estado.

As chuvas intensas das últimas horas levaram ao transbordo de um lago na vila oriental de Hualien, que "atingiu a linha de alerta e já começou a extravasar", destacou Lai, pedindo aos residentes da zona que "não se aproximem das margens e cooperem rapidamente com a evacuação".

"Perante o impacto deste desastre natural, o Governo central continuará a reforçar os recursos de prevenção e auxílio, utilizando todos os meios necessários e integrando as capacidades de resiliência social, em estreita colaboração com os governos locais, para garantir a segurança de todos os cidadãos", declarou.

A Administração Meteorológica Central (CWA) de Taiwan levantou na manhã de terça o alerta terrestre para o tufão, mas mantém os avisos de "chuvas extremamente torrenciais" -- o nível máximo -- para as regiões montanhosas de Hualien, Taitung e Pingtung.

Às 14h30 locais (07h30 em Lisboa) de hoje, o Ragasa encontrava-se a cerca de 58 quilómetros a sudeste da ilha Pratas (Dongsha, em mandarim), um território controlado por Taipé no mar do Sul da China, deslocando-se para oeste/noroeste a uma velocidade de cerca de 21 quilómetros por hora, segundo a CWA.

Com um raio de ação de cerca de 320 quilómetros, a tempestade perdeu alguma intensidade nas últimas horas, mas mantém ventos máximos sustentados de 198 km/h e rajadas até 245 km/h no seu centro, de acordo com a mesma entidade.

Os tufões são fenómenos recorrentes no sudeste da China e em Taiwan durante o verão e o outono, quando as águas quentes do oceano Pacífico favorecem a formação de ciclones, que por vezes causam danos significativos e interrupções nos transportes e nas atividades económicas.

