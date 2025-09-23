Sem falar nos EUA, Lula diz que agressão contra a independência do poder judicial "é inaceitável"

"A agressão contra a independência do poder judiciário é inaceitável." Foi na Assembleia-Geral das Nações Unidas que o Presidente do Brasil apontou o dedo aos "ataques unilaterais" que são feitos à justiça brasileira e que são feitos a partir de fora. Sem nunca dizer o nome do Presidente Donald Trump, ou mencionar os Estados Unidos, Lula da Silva frisou que não há justificação para o que tem acontecido.

Como resposta ao julgamento de Jair Bolsonaro, que respondeu na justiça brasileira por tentativa de golpe de Estado e foi condenado por um coletivo de juízes, os Estados Unidos impuseram tarifas ao Brasil, avançaram com restrições de vistos e sanções financeiras a alguns dos protagonistas do julgamento.

Alexandre de Moraes, juiz do Supremo Tribunal Federal, foi um dos visados, assim como a sua mulher.