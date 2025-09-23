"Tem de haver maior vigilância do espaço aéreo à volta dos aeroportos"

O consultor na área da aviação civil Pedro Castro considera que deverá haver "maior vigilância do espaço aéreo à volta dos aeroportos".

Na última noite, os aeroportos de Copenhaga e de Oslo tiveram de ser encerrados devido à proximidade de drones. "Quando um dos aeroportos atingidos é a Dinamarca, em Copenhaga, claramente estamos num conceito de fronteira muito mais alargado, partindo do pressuposto de que, obviamente, estamos a falar de drones provenientes da Rússia", adverte o especialista, em declarações à Renascença.

"O problema tem de ser resolvido e a Agência Europeia de Segurança Aérea deve estar, seguramente, neste momento, a planear a forma mais eficaz para alcançar uma solução", reforça.

Os aeroportos estão a funcionar normalmente, esta terça-feira

A polícia dinamarquesa disse que os drones seriam pilotados por "um operador competente", acrescentando que não tinha sido identificado qualquer suspeito.

A imprensa do país avança que os serviços secretos dinamarqueses estão a encarar este incidente como um evento híbrido.