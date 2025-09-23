Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 23 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Drones

"Tem de haver maior vigilância do espaço aéreo à volta dos aeroportos"

23 set, 2025 - 09:07

Os aeroportos de Copenhaga e Oslo foram encerrados durante horas depois de terem sido observados drones no seu espaço aéreo, na segunda-feira.

A+ / A-

O consultor na área da aviação civil Pedro Castro considera que deverá haver "maior vigilância do espaço aéreo à volta dos aeroportos".

Na última noite, os aeroportos de Copenhaga e de Oslo tiveram de ser encerrados devido à proximidade de drones. "Quando um dos aeroportos atingidos é a Dinamarca, em Copenhaga, claramente estamos num conceito de fronteira muito mais alargado, partindo do pressuposto de que, obviamente, estamos a falar de drones provenientes da Rússia", adverte o especialista, em declarações à Renascença.

"O problema tem de ser resolvido e a Agência Europeia de Segurança Aérea deve estar, seguramente, neste momento, a planear a forma mais eficaz para alcançar uma solução", reforça.

Os aeroportos estão a funcionar normalmente, esta terça-feira

A polícia dinamarquesa disse que os drones seriam pilotados por "um operador competente", acrescentando que não tinha sido identificado qualquer suspeito.

A imprensa do país avança que os serviços secretos dinamarqueses estão a encarar este incidente como um evento híbrido.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 23 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano