TPI acusa Rodrigo Duterte de crimes contra a humanidade

O antigo presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, foi formalmente acusado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) de crimes contra a humanidade.

As acusações relacionam-se com homicídios em massa cometidos durante a chamada guerra contra a droga, levada a cabo durante o seu mandato como presidente e anteriormente como autarca de Davao.

A acusação do TPI, datada de julho mas tornada pública esta segunda-feira, descreve Duterte como "coautor indireto" de dezenas de homicídios perpetrados por outros, incluindo agentes da polícia.

O documento contém várias partes rasuradas, mas detalha três acusações principais.

A primeira diz respeito à alegada participação de Duterte no assassinato de 19 pessoas em Davao, entre 2013 e 2016, quando era presidente da câmara. As restantes duas acusações referem-se ao período em que ocupou a presidência do país, entre 2016 e 2022.

Uma dessas acusações envolve o assassinato de 14 "alvos de alto valor", enquanto a terceira refere-se ao homicídio e tentativa de homicídio de 45 pessoas em operações de "limpeza" de bairros.

O Ministério Público do TPI alega que Duterte e os seus cúmplices partilhavam "um plano comum para neutralizar alegados criminosos" por via de crimes violentos.