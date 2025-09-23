Menu
  Noticiário das 23h
  23 set, 2025
Trump defende que Ucrânia pode recuperar todo o território ocupado pela Rússia

23 set, 2025 - 22:52 • Fábio Monteiro com Reuters

Donald Trump afirmou esta terça-feira que a Ucrânia poderá recuperar todos os territórios ocupados pela Rússia desde 2022. A declaração surge após um encontro com Zelensky na ONU e marca uma mudança face à sua posição anterior.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta terça-feira que "a vitória total da Ucrânia" sobre a Rússia é possível, desde que conte com o apoio financeiro da Europa e da NATO.

A declaração foi publicada na rede Truth Social após um encontro com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.

No seu comentário, Trump escreveu que "com tempo, paciência e o apoio financeiro da Europa e, em particular, da NATO, as fronteiras originais de onde começou esta guerra são uma opção muito viável".

A mudança de tom contrasta com declarações anteriores, onde sugeria que tanto Kiev como Moscovo deveriam ceder território para alcançar a paz.

Zelensky tem pressionado Washington a endurecer as sanções contra Moscovo, especialmente depois de Trump ter recebido Vladimir Putin com honras num encontro em agosto, no Alasca.

Na nova publicação, Trump reforçou o argumento económico: "Putin e a Rússia estão com GRANDES problemas económicos, e este é o momento para a Ucrânia agir".

O Presidente norte-americano classificou ainda a Rússia como um "tigre de papel", insinuando que a sua máquina militar está a fracassar.

Apesar das palavras firmes, não há indícios de mudanças imediatas na política externa dos EUA, como a imposição de novas sanções. A única promessa concreta feita por Trump foi continuar a fornecer armas aos aliados para que a NATO as utilize conforme entender.

O encontro com Zelensky foi considerado "bom e construtivo" pelo próprio Presidente ucraniano, que revelou haver "entendimento" sobre garantias de segurança futuras para a Ucrânia. Zelensky acredita que Trump "tem o poder e a influência para ser um elemento decisivo" no rumo da guerra.

Ainda na mesma ocasião, Trump defendeu que os países da NATO devem "abater aviões militares russos" se estes violarem o espaço aéreo da aliança.

Perante os recentes incidentes com drones e caças russos na Polónia e Estónia, o Presidente respondeu afirmativamente quando questionado sobre a legitimidade de tais ações, ainda que tenha ressalvado que "depende das circunstâncias".

O embaixador adjunto da Rússia junto da ONU, Dmitry Polyanskiy, desvalorizou as declarações de Trump. "Não se entusiasmem com cada tweet", disse aos jornalistas.

  Noticiário das 23h
  23 set, 2025
