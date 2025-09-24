Abater drones russos? Comissário europeu diz que "escudo oriental" será importante

Num momento em que o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, admite que drones russos que violem o espaço da NATO devem ser abatidos, o comissário europeu para a Defesa realça a necessidade de criar um "escudo oriental" de proteção aérea.

Em declarações à rádio lituâna Žinių Radijas, parceira da Renascença na rede Euranet Plus, diz que esta iniciativa inclui barreiras para drones para impedir.

"O desejo de todos os países da linha da frente é muito claro: Desenvolver estas capacidades conjuntas", garante.

Andrius Kubilius refere que será necessário desenvolver tecnologia em toda a fronteira de países, com capacidade para detetar drones que estão a voar pela zona. Explica que se trata de desenvolver "radars, sensores acústicos e várias outras ferramentas".

O comissário europeu aponta, ainda, que a ameaça dos drones ao espaço europeu não pertence apenas a alguns países, mas trata-se de uma preocupação de toda a Europa.

"Consideramos este um projeto importante, um projeto europeu comum, porque os países precisam desenvolver as suas capacidades, não só para defender os seus próprios territórios, mas também para defender toda a União Europeia", sublinha.

Andrius Kubilius acrescenta que "a solidariedade europeia é importante" para impedir que "esses drones ou qualquer agressão russa penetrem mais profundamente no território europeu".

