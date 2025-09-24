“Amizade eterna”: Trump e Epstein eternizados em bronze

Uma estátua de bronze apareceu esta semana no extremo leste do National Mall, em Washington, retratando Donald Trump e Jeffrey Epstein a saltitar, sorridentes, de mãos dadas e com um pé levantado em pose jovial. A notícia é avançada pelo "Guardian" esta quarta-feira.

A instalação foi autorizada com um alvará do Serviço Nacional de Parques, permitindo a sua permanência até às 20h de domingo. Na base da escultura lê-se: “Celebramos a duradoura ligação entre o Presidente Donald J. Trump e o seu ‘melhor amigo’, Jeffrey Epstein”.

O autor da obra não é conhecido, mas o estilo e a crítica implícita ao ex-presidente americano são semelhantes a outras intervenções artísticas recentes no mesmo local.

Entre os exemplos anteriores, contam-se uma pilha de excrementos em bronze sobre uma secretária do Congresso e uma estátua intitulada “Aprovado por Ditadores”, com um polegar dourado a esmagar a coroa da Estátua da Liberdade.

A escultura recupera um tema desconfortável para Trump: a sua antiga relação com o milionário condenado por tráfico sexual de menores, tema que tem causado divisões entre os apoiantes do movimento MAGA.

Uma das placas sob a escultura contém excertos de uma carta alegadamente escrita por Trump para o 50.º aniversário de Epstein, onde se pode ler: “Temos certas coisas em comum” e “os enigmas não envelhecem”.

As frases estão distribuídas em três placas: uma sob os pés de Trump, outra sob Epstein e uma terceira alusiva ao “Mês da Amizade”, com duas mãos estendidas em forma de coração.