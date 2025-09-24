Cineasta responsável por série sobre queda do avião da Chapecoense morreu em queda de avião

O arquiteto chinês Kongjian Yu, criador das "cidades-esponja", morreu, esta terça-feira à noite, num acidente de avião no Brasil, no estado de Mato Grosso do Sul. A morte foi confirmada esta quarta-feira pelas autoridades locais.

Kongjian Yu e outras três pessoas — o piloto e dois cineastas naturais daquela região brasileira — morreram quando a aeronave ligeira em que viajavam se despenhou perto de Aquidauana. O arquiteto estava no Brasil após ter participado, na semana passada, na Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. Segundo o jornal Estadão, os cineastas estariam a filmar um documentário sobre o trabalho de Yu.



Um dos cineastas morto neste acidente, Luiz Ferraz, foi responsável da série "Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia", sobre a queda do avião que vitimou quase toda a equipa da Chapecoense em 2016 — morreram 19 jogadores, 14 membros da equipa técnica (incluindo o treinador principal e o diretor médico), o presidente do clube e mais oito dirigentes, 20 jornalistas, dois convidados e sete tripulantes.

O que são as "cidades-esponja"?

O termo "cidades-esponja" refere-se um conceito de planeamento urbano que utiliza áreas naturais, com árvores e lagos, para absorver chuva — prevenindo inundações — e reduzir o efeito conhecido como "ilhas de calor" nas cidades.

O conceito foi proposto pela primeira vez por Kongjian Yu, e tornou-se política nacional de construção urbana em 2014 na China. Aí, é utilizado particularmente nas zonas mais suscetíveis a monções, no sudeste do país.

Além de parques alagáveis — um conceito utilizado na requalificação da Praça de Espanha, inaugurada em 2021 —, o conceito inclui telhados com vegetação e pavimento permeável, além de limites físicos, através de áreas verdes, à expansão urbana.