Ataque de drone ucraniano no porto russo de Novorossiisk mata dois e provoca estado de emergência

24 set, 2025 - 17:55 • Reuters
Um ataque de drone ucraniano na cidade portuária de Novorossiisk, no sul da Rússia, matou duas pessoas e feriu seis esta quarta-feira.
O principal responsável da cidade declarou estado de emergência em Novorossiisk, o principal porto marítimo da Rússia no Mar Negro, onde estão localizados terminais de exportação de petróleo e grãos, mas depois disse que não havia perigo para moradores e visitantes, por os militares já terem concluído as tarefas.
A agência de notícias estatal russa TASS informou não haver danos na infraestrutura portuária ou nos navios em Novorossiisk após o ataque.
O escritório do Caspian Pipeline Consortium (CPC) localizado na cidade foi atingido no ataque, com dois funcionários entre os feridos.
O transporte e o carregamento de petróleo do Cazaquistão através do terminal CPC perto de Novorossiisk estavam a funcionar conforme o cronograma, disse o Ministério da Energia do Cazaquistão em comunicado.
O terminal CPC carrega petróleo bruto Caspian CPC Blend para exportação para mercados internacionais.
A Ucrânia tem atacado fortemente instalações energéticas e portuárias, que apoiam à economia de guerra da Rússia e geram receitas para o orçamento russo.
O Ministério dos Serviços de Emergência declarou perigo de ataques de drones em toda a região de Krasnodar, enquanto as pessoas foram evacuadas das praias da cidade turística de Sochi.
Autoridades regionais na região de Krasnodar, no sul da Rússia, também alertaram sobre uma ameaça de ataques ao porto de Tuapse, no Mar Negro, por drones navais ucranianos e instruíram moradores e visitantes a deixarem a faixa costeira.