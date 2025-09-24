Chama-se Joaquinraptor e tinha um crocodilo na mandíbula. Descoberto novo dinossauro na Argentina

É um megaraptor, foi descoberto na Patagónia Argentina e recebeu o nome do filho de um dos paleontólogos que gritou eureka. O Joaquinraptor casali tinha preso na mandíbula um osso fossilizado de uma perna de crocodilo, uma descoberta que deixou os investigadores eufóricos. A investigação foi publicada na terça-feira na revista científica Nature Communications. "O comportamento fossilizado, se é realmente isso, é tão raro que temos de comemorar quando acontece", disse Matthew Lamanna, paleontólogo do Museu Carnegie de História Natural em Pittsburgh, citado pela National Geographic. A importância desta perna de crocodilo é grande, já que mostra aquela que poderá ter sido a última refeição do Joaquinraptor. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O carnívoro, batizado com o nome do filho do principal autor do estudo, Lucio M. Ibiricu, viveu entre 70 e 66 milhões de anos atrás, no período Cretácico Superior.

Outros detalhes sobre a família do dinossauro são explicados no estudo agora publicado, onde se revela que este é "um novo género e espécie de megaraptor", conclusão a que se chegou "com base num esqueleto parcial bem preservado e parcialmente articulado". E é o facto de os ossos estarem preservados que deixa a equipa especialmente satisfeita. "Os megaraptores são um mistério principalmente porque a maioria dos seus fósseis está muito danificada", explica Lamanna. Mas, neste caso, os fósseis são "suficientemente completos para nos mostrar que estes extraordinários dinossauros predadores existiram, mas não suficientemente completos para nos dizer muito sobre eles". Entre os fósseis descoberto está grande parte do crânio, membros anteriores, posteriores, costelas e vértebras.



O dinossauro — encontrado na Formação Lago Colhué Huapi pela equipa liderada pelo Instituto Patagónico de Geologia e Paleontologia — pode ter medido cerca de sete metros de comprimento e foi um dos principais predadores do centro-sul da Província de Chubut. Além disso, estima-se que poderia ter pesado mais de 1.000 quilos. Já a sua microestrutura óssea sugere que era um adulto que teria cerca de 19 anos quando morreu.