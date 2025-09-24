Menu
  Noticiário das 18h
  24 set, 2025
Mundo

Cineasta responsável por série sobre queda do avião da Chapecoense morreu em queda de avião

24 set, 2025 - 16:51 • João Pedro Quesado

Entre as vítimas do acidente estão outro cineasta, o piloto e o arquiteto chinês Kongjian Yu, criador das "cidades-esponja". Os cineastas estariam a filmar um documentário sobre o trabalho de Yu.

Luiz Ferraz, responsável da série "Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia". Foto: Olé Produções
Kongjian Yu, arquiteto das cidades-esponja. Foto: The Cultural Landscape Foundation
O cineasta brasileiro responsável pela série documental sobre a queda fatal do avião que transportava a equipa da Chapecoense, em 2016, morreu esta terça-feira num acidente de avião no interior do Brasil.

Luiz Ferraz foi responsável da série "Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia", sobre a queda do avião que vitimou quase toda a equipa da Chapecoense em 2016 — morreram 19 jogadores, 14 membros da equipa técnica (incluindo o treinador principal e o diretor médico), o presidente do clube e mais oito dirigentes, 20 jornalistas, dois convidados e sete tripulantes.

A série documental foi nomeada para um Emmy Internacional.

A aeronave onde viajava Luiz Ferraz despenhou-se numa fazenda de uma zona rural do município de Aquidauana, na região do Pantanal, no estado de Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia e o Paraguai.

Entre as vítimas do acidente estão outro cineasta, o piloto e o arquiteto chinês Kongjian Yu, criador das "cidades-esponja". O arquiteto estava no Brasil após ter participado, na semana passada, na Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. Segundo o jornal Estadão, os cineastas estariam a filmar um documentário sobre o trabalho de Yu.

O que são as "cidades-esponja"?

O termo "cidades-esponja" refere-se um conceito de planeamento urbano que utiliza áreas naturais, com árvores e lagos, para absorver chuva — prevenindo inundações — e reduzir o efeito conhecido como "ilhas de calor" nas cidades.

O conceito foi proposto pela primeira vez por Kongjian Yu, e tornou-se política nacional de construção urbana em 2014 na China. Aí, é utilizado particularmente nas zonas mais suscetíveis a monções, no sudeste do país — Yu foi consultor do Governo chinês.

Além de parques alagáveis — um conceito utilizado na requalificação da Praça de Espanha, inaugurada em 2021 —, o conceito inclui telhados com vegetação e pavimento permeável, além de limites físicos, através de áreas verdes, à expansão urbana.

