Dinamarca. Presença de drones obriga a encerramento do aeroporto de Aalborg

24 set, 2025 - 22:28 • Fábio Monteiro
O aeroporto dinamarquês de Aalborg foi encerrado esta quarta-feira na sequência do avistamento de drones no espaço aéreo. De acordo com a plataforma FlightRadar24, três voos com destino a Aalborg foram desviados para outros aeroportos.
A Polícia confirmou o incidente através da rede social X, explicando que as autoridades estão no local e a situação está a ser monitorizada. “Estamos a trabalhar no local e a recolher informações. Neste momento, não há mais dados disponíveis”, escreveu.
Este não é o primeiro incidente do género esta semana. Na noite de segunda-feira, os principais aeroportos da Dinamarca e da Noruega, em Copenhaga e Oslo, foram obrigados a encerrar durante cerca de quatro horas devido a avistamentos de drones.
As autoridades dinamarquesas não conseguiram identificar o tipo ou o número de drones sobre Copenhaga, mas admitiram que poderiam ter sido operados por alguém “com capacidade técnica” que pretendia apenas “mostrar o que é capaz de fazer”.
As forças armadas foram ativadas como medida de precaução. “Uma série de medidas serão implementadas”, referiu a polícia, sem adiantar detalhes.
Na segunda-feira, estima-se que cerca de 20 mil passageiros tenham sido afetados pelo encerramento do aeroporto de Copenhaga. Foram avistados dois a três drones de grandes dimensões na zona, levando à suspensão de aterragens e descolagens entre as 20h30 e as 00h30 locais.