Doença de Huntington travada com sucesso pela primeira vez

Pela primeira vez, a doença de Huntington foi tratada com sucesso, graças a uma terapia genética inovadora que conseguiu abrandar em 75% a progressão da patologia. O ensaio clínico envolveu 29 doentes e foi conduzido por uma equipa internacional com participação britânica, conta a “BBC” esta quarta-feira.

A doença de Huntington é hereditária, destrói lentamente os neurónios e manifesta-se normalmente entre os 30 e 40 anos, sendo fatal em cerca de duas décadas. O novo tratamento, administrado por meio de neurocirurgia altamente especializada, poderá atrasar a perda de capacidades em vários anos e transformar o prognóstico de milhares de pessoas.

"Nunca, nem nos nossos sonhos mais optimistas, esperaríamos um abrandamento de 75% na progressão clínica", disse a professora Sarah Tabrizi, diretora do Centro para a Doença de Huntington do University College London, classificando os resultados como "espetaculares".

O tratamento recorre a um vírus modificado para transportar uma sequência de ADN até zonas específicas do cérebro, onde desencadeia a produção de material genético que neutraliza as instruções responsáveis pela criação da proteína huntingtina mutante, a causadora da doença.

"Este é o resultado por que esperávamos", disse o neurologista Ed Wild. "Saber que isto não só é possível, como a magnitude do efeito ser tão grande, é difícil de descrever em palavras."

Os efeitos observados três anos após a intervenção cirúrgica foram surpreendentes. O declínio cognitivo e motor que normalmente ocorreria num ano passou a verificar-se apenas ao fim de quatro.

Apesar de promissora, a terapia apresenta limitações. O procedimento é complexo, demorado (entre 12 a 18 horas) e poderá ter custos muito elevados, o que dificultará o acesso universal.