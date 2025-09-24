Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Doença de Huntington travada com sucesso pela primeira vez

24 set, 2025 - 20:35 • Redação

Pela primeira vez, uma terapia genética conseguiu travar significativamente a progressão da doença de Huntington. Investigadores descrevem resultados "espetaculares", com um abrandamento de 75% no avanço da patologia.

A+ / A-

Pela primeira vez, a doença de Huntington foi tratada com sucesso, graças a uma terapia genética inovadora que conseguiu abrandar em 75% a progressão da patologia. O ensaio clínico envolveu 29 doentes e foi conduzido por uma equipa internacional com participação britânica, conta a “BBC” esta quarta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A doença de Huntington é hereditária, destrói lentamente os neurónios e manifesta-se normalmente entre os 30 e 40 anos, sendo fatal em cerca de duas décadas. O novo tratamento, administrado por meio de neurocirurgia altamente especializada, poderá atrasar a perda de capacidades em vários anos e transformar o prognóstico de milhares de pessoas.

"Nunca, nem nos nossos sonhos mais optimistas, esperaríamos um abrandamento de 75% na progressão clínica", disse a professora Sarah Tabrizi, diretora do Centro para a Doença de Huntington do University College London, classificando os resultados como "espetaculares".

O tratamento recorre a um vírus modificado para transportar uma sequência de ADN até zonas específicas do cérebro, onde desencadeia a produção de material genético que neutraliza as instruções responsáveis pela criação da proteína huntingtina mutante, a causadora da doença.

"Este é o resultado por que esperávamos", disse o neurologista Ed Wild. "Saber que isto não só é possível, como a magnitude do efeito ser tão grande, é difícil de descrever em palavras."

Os efeitos observados três anos após a intervenção cirúrgica foram surpreendentes. O declínio cognitivo e motor que normalmente ocorreria num ano passou a verificar-se apenas ao fim de quatro.

Apesar de promissora, a terapia apresenta limitações. O procedimento é complexo, demorado (entre 12 a 18 horas) e poderá ter custos muito elevados, o que dificultará o acesso universal.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 24 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano