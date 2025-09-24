Flotilha rumo a Gaza volta a ser atacada

A flotilha humanitária Global Sumud, que tem como objetivo romper o bloqueio israelita à Faixa de Gaza, foi novamente alvo de ataques durante o percurso pelo Mediterrâneo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

De acordo com publicações nas redes sociais da organização Rede Emancipa, “cerca de 15 drones sobrevoaram em baixa altitude as embarcações da flotilha”, provocando interferências nas comunicações e explosões.

Pelo menos cinco barcos terão sido atingidos por líquidos ainda não identificados, mas não há registo de feridos até ao momento.

A deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua, que integra a missão, transmitiu o ataque em direto através da sua conta de Instagram.

Este não é o primeiro ataque à flotilha. Promovida por várias organizações, como o Global Movement to Gaza, a Flotilha Global Sumud pretende ser “a maior missão humanitária da história” com destino à Faixa de Gaza.