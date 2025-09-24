Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Flotilha rumo a Gaza volta a ser atacada

24 set, 2025 - 00:47 • Redação

A flotilha internacional rumo a Gaza foi novamente atacada com drones, segundo relatos de ativistas e organizações envolvidas.

A+ / A-

A flotilha humanitária Global Sumud, que tem como objetivo romper o bloqueio israelita à Faixa de Gaza, foi novamente alvo de ataques durante o percurso pelo Mediterrâneo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

De acordo com publicações nas redes sociais da organização Rede Emancipa, “cerca de 15 drones sobrevoaram em baixa altitude as embarcações da flotilha”, provocando interferências nas comunicações e explosões.

Pelo menos cinco barcos terão sido atingidos por líquidos ainda não identificados, mas não há registo de feridos até ao momento.

A deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua, que integra a missão, transmitiu o ataque em direto através da sua conta de Instagram.

Este não é o primeiro ataque à flotilha. Promovida por várias organizações, como o Global Movement to Gaza, a Flotilha Global Sumud pretende ser “a maior missão humanitária da história” com destino à Faixa de Gaza.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 24 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano