Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Homem detido (e libertado) após ciberataque a aeroportos europeus

24 set, 2025 - 13:43 • Daniela Espírito Santo

Suspeito com cerca de 40 anos foi detido no Reino Unido e libertado de seguida sob fiança. Ataque cibernético afetou centenas de voos pela Europa fora.

A+ / A-

Um homem foi detido - e consequentemente libertado sob fiança - em conexão com o ciberataque que afetou centenas de voos nos últimos dias em vários aeroportos europeus.

O suspeito, com cerca de 40 anos, foi detido em West Sussex, no Reino Unido, pela unidade nacional de crimes cibernéticos britânica (NCA), avança a BBC.

A NCA está a investigar o "ataque cibernético que afetou a empresa Collins Aerospace", dona do software responsável pelos check-ins de várias companhias aéreas e utilizada em aeroportos como Heathrow, Berlim ou Bruxelas. Na sequência do ciberataque, centenas de voos sofreram atrasos e muitos chegaram mesmo a ser cancelados, uma vez que, sem software, os passageiros e respetiva bagagem tiveram de ser embarcados com recurso a papel e caneta.

Segundo a BBC, o homem foi detido na noite de terça-feira e libertado de seguida, sob fiança.

A NCA garante que as investigações vão continuar.

No entretanto, a empresa Collins Aerospace continua a tentar colocar novamente online o seu software e, garante a televisão britânica, terá de reconstruir o programa, que foi alvo de "ransomware" - facto que foi já confirmado pela União Europeia.

Segundo um memorando a que a BBC teve acesso, a empresa norte-americana estima que os problemas persistam durante pelo menos mais uma semana. Esta quarta-feira, e depois de vários dias de problemas, aeroportos como o de Heathrow continuam a apresentar voos com atraso.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 24 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano