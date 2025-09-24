Homem detido (e libertado) após ciberataque a aeroportos europeus

Um homem foi detido - e consequentemente libertado sob fiança - em conexão com o ciberataque que afetou centenas de voos nos últimos dias em vários aeroportos europeus.

O suspeito, com cerca de 40 anos, foi detido em West Sussex, no Reino Unido, pela unidade nacional de crimes cibernéticos britânica (NCA), avança a BBC.

A NCA está a investigar o "ataque cibernético que afetou a empresa Collins Aerospace", dona do software responsável pelos check-ins de várias companhias aéreas e utilizada em aeroportos como Heathrow, Berlim ou Bruxelas. Na sequência do ciberataque, centenas de voos sofreram atrasos e muitos chegaram mesmo a ser cancelados, uma vez que, sem software, os passageiros e respetiva bagagem tiveram de ser embarcados com recurso a papel e caneta.

Segundo a BBC, o homem foi detido na noite de terça-feira e libertado de seguida, sob fiança.

A NCA garante que as investigações vão continuar.

No entretanto, a empresa Collins Aerospace continua a tentar colocar novamente online o seu software e, garante a televisão britânica, terá de reconstruir o programa, que foi alvo de "ransomware" - facto que foi já confirmado pela União Europeia.

Segundo um memorando a que a BBC teve acesso, a empresa norte-americana estima que os problemas persistam durante pelo menos mais uma semana. Esta quarta-feira, e depois de vários dias de problemas, aeroportos como o de Heathrow continuam a apresentar voos com atraso.