Irão "nunca procurou e nunca vai procurar construir a bomba nuclear", garante presidente na ONU

O Irão não tem intenção de construir armas nucleares, disse o presidente iraniano Masoud Pezeshkian à Assembleia Geral da ONU na quarta-feira, poucos dias antes de sanções internacionais poderem ser reimpostas ao seu país devido às ambições nucleares de Teerão.

"Declaro mais uma vez perante esta assembleia que o Irão nunca procurou e nunca vai procurar construir uma bomba nuclear. Não procuramos armas nucleares", disse Pezeshkian, criticando depois o Reino Unido, a França e a Alemanha (grupo apelidado de "E3" por ativar um mecanismo de recuperação de sanções.

Em 28 de agosto, os três países lançaram um processo de 30 dias para reimpor sanções da ONU, que termina a 27 de setembro, acusando Teerão de não cumprir o acordo de 2015 com potências mundiais — do qual Donald Trump retirou os Estados Unidos da América — que visa impedir o desenvolvimento de armas nucleares.

Os países europeus ofereceram adiar a reimposição das sanções por um período até seis meses para dar espaço a negociações sobre um acordo de longo prazo, caso o Irão restaure o acesso dos inspetores nucleares da ONU, resolva as preocupações sobre o armazenamento de urânio enriquecido e se envolva em negociações com os EUA.

Pezeshkian acusou o grupo E3 de desencadear o processo de retorno das sanções internacionais ao Irão a "pedido dos Estados Unidos da América", e declarou que os ataques de Israel e dos EUA em junho infligiram "um grave golpe na confiança internacional e a perspetiva de paz na região".