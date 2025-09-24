Menu
Rússia

Kremlin rejeita afirmações de Trump sobre Guerra na Ucrânia

24 set, 2025 - 09:49 • Catarina Severino Alves

O porta-voz do Kremlin afirmou, em entrevista à rádio RBC, que as tropas continuam a avançar na Ucrânia. É assim que responde às declarações onde Donald Trump sugere que os ucranianos podem recuperar todo o território ocupado.

A+ / A-

O Kremlin afirmou esta quarta-feira que as tropas russas estão a avançar em todas as frentes na Ucrânia, rejeitando as declarações do Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que sugeriu que a Ucrânia podia recuperar todo o território ocupado pela Rússia.

"Estamos a dar continuidade à nossa operação militar especial para garantir os nossos interesses e alcançar os objetivos" estabelecidos pelo presidente russo Vladimir Putin, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em entrevista à rádio RBC, citado pelo The Guardian.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"A Rússia não é um tigre, é mais associada a um urso", afirmou Peskov, em reposta ao comentário de Trump, que sugeriu que a Rússia é um "tigre de papel".

"Ursos de papel não existem", rematou.

O porta-voz do Kremlin defendeu que a economia russa se encontra estável. Além disto, explicou que o avanço lento das forças russas na Ucrânia faz parte da estratégia militar definida, não sendo uma demonstração de fraqueza.

"Estamos a avançar com muito cuidado, para minimizar as perdas e não comprometer o nosso potencial ofensivo", apontou, citado pela agência Reuters.

Donald Trump declarou esta terça-feira que "a vitória total da Ucrânia" sobre a Rússia é possível, desde que conte com o apoio financeiro da Europa e da NATO.

A declaração foi publicada na rede Truth Social após um encontro com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.

A mudança de tom contrasta com declarações anteriores, onde sugeria que tanto Kiev como Moscovo deveriam ceder território para alcançar a paz.

