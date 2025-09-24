OMS sublinha que não há provas que liguem o paracetamol a autismo

A Organização Mundial de Saúde (OMS) garantiu esta quarta-feira que não existem atualmente evidências científicas que sustentem uma possível ligação entre o autismo e o uso de paracetamol durante a gravidez.

Em comunicado, a OMS afirma que quase 62 milhões de pessoas em todo o mundo têm perturbação do espetro do autismo e que, embora a sensibilização e o diagnóstico tenham melhorado nos últimos anos, as causas exatas não foram estabelecidas e entende-se que existem múltiplos fatores que podem estar envolvidos.

A posição da OMS surge depois de, na segunda-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump,ter sugerido que o aumento do autismo no país pode ter como causa o uso do analgésico paracetamol em grávidas e a vacinação, sem apresentar provas científicas.

A organização diz que foram realizadas extensas pesquisas na última década, incluindo estudos de grande escala, investigando as ligações entre o uso de paracetamol durante a gravidez e o autismo, mas, até à data, "nenhuma associação consistente foi estabelecida".

Recomenda que todas as mulheres continuem a seguir as orientações dos seus médicos ou profissionais de saúde, que podem ajudar a avaliar as circunstâncias individuais e recomendar os medicamentos necessários em cada caso.

A OMS lembra ainda que qualquer medicamento deve ser utilizado com precaução durante a gravidez, especialmente nos primeiros três meses, e de acordo com as orientações dos profissionais de saúde.

Sobre as vacinas, garantiu que "existe uma base de evidências robusta e extensa" que mostra que as vacinas infantis não causam autismo.