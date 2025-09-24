Rei de Espanha "implora" a Israel que "pare já este massacre" na Faixa de Gaza

O rei Felipe VI pediu esta quarta-feira a Israel que pare os ataques na Faixa de Gaza, "atos aberrantes" que vão contra "tudo" o que as Nações Unidas representam. No segundo dia da 80.ª Assembleia Geral da ONU, o chefe de Estado de Espanha focou a intervenção na situação na Palestina, que teve reconhecimento espanhol em 2024.

"Não podemos ficar em silêncio, nem olhar para outro lado, perante a devastação, os bombardeamentos, inclusive de hospitais, escolas ou lugares de refúgio; perante tantas mortes entre civis; ou perante a fome e o deslocamento forçado de centenas de milhares de pessoas. Com que destino", interrogou o rei espanhol, descrevendo as ações de Israel como "atos aberrantes que estão nos antípodas de tudo o que este fórum representa".

"Repugnam a consciência humana e envergonham o conjunto da comunidade internacional", afirmou Felipe VI, declarando depois que Espanha é "um povo profundamente orgulhoso das suas raízes sefarditas".

"Por isso nos dói tanto, nos custa tanto compreender o que o governo israelita está a fazer na Faixa de Gaza. Por isso clamamos, imploramos, exigimos: parem já este massacre", afirmou o monarca, pedindo que não haja "mais mortes em nome de um povo tão sábio e tão antigo, que tanto tem sofrido ao longo da história".