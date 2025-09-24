Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mundo

Rei de Espanha "implora" a Israel que "pare já este massacre" na Faixa de Gaza

24 set, 2025 - 14:48 • João Pedro Quesado

Felipe VI pediu que não haja "mais mortes em nome de um povo tão sábio e tão antigo", e sublinhou as "raízes sefarditas" de Espanha. "Um mundo sem normas é uma terra incógnita", declarou, em defesa das regras que fundaram a ONU.

A+ / A-

O rei Felipe VI pediu esta quarta-feira a Israel que pare os ataques na Faixa de Gaza, "atos aberrantes" que vão contra "tudo" o que as Nações Unidas representam. No segundo dia da 80.ª Assembleia Geral da ONU, o chefe de Estado de Espanha focou a intervenção na situação na Palestina, que teve reconhecimento espanhol em 2024.

"Não podemos ficar em silêncio, nem olhar para outro lado, perante a devastação, os bombardeamentos, inclusive de hospitais, escolas ou lugares de refúgio; perante tantas mortes entre civis; ou perante a fome e o deslocamento forçado de centenas de milhares de pessoas. Com que destino", interrogou o rei espanhol, descrevendo as ações de Israel como "atos aberrantes que estão nos antípodas de tudo o que este fórum representa".

"Repugnam a consciência humana e envergonham o conjunto da comunidade internacional", afirmou Felipe VI, declarando depois que Espanha é "um povo profundamente orgulhoso das suas raízes sefarditas".

"Por isso nos dói tanto, nos custa tanto compreender o que o governo israelita está a fazer na Faixa de Gaza. Por isso clamamos, imploramos, exigimos: parem já este massacre", afirmou o monarca, pedindo que não haja "mais mortes em nome de um povo tão sábio e tão antigo, que tanto tem sofrido ao longo da história".

Zelensky: "São as armas quem decide quem sobrevive", não o direito internacional

Nações Unidas

Zelensky: "São as armas quem decide quem sobrevive", não o direito internacional

Presidente ucraniano fala do Sudão, da Somália, da(...)

Felipe VI condenou novamente a "matança brutal de 7 de outubro de 2023" e o "terrorismo execrável do Hamas", e reconheceu "o direito de Israel a defender-se".

"Mas, com a mesma firmeza, exigimos que o governo de Israel aplique sem reservas o direito internacional humanitário em toda a Gaza e Cisjordânia. Exigimos que a ajuda humanitária chegue sem atrasos, um cessar-fogo com garantias e a libertação imediata de todos os reféns que o Hamas ainda retém com tanta crueldade", apontou o líder espanhol, sublinhando que "a comunidade internacional deve assumir a sua responsabilidade para tornar realidade o quanto antes uma solução viável que contemple a existência de dois Estados".

No primeiro discurso do segundo dia da Assembleia Geral da ONU, o rei Felipe VI criticou ainda as "vozes que preconizam o fim do multilateralismo e a obsolescência e ineficácia das Nações Unidas" — como Donald Trump, no primeiro dia do encontro internacional —, e defendeu as regras da Carta das Nações Unidas.

"Um mundo sem normas é uma terra incógnita; um tempo sem normas é uma Idade Média", afirmou Felipe VI, questionando qual das palavras no preâmbulo da Carta da ONU — "a paz, a dignidade, a igualdade, a justiça, o progresso" — "deixou de estar vigente" e de "supor uma exigência ética implacável".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 24 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano