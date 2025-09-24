Supertufão Ragasa aproxima-se do sul da China depois de matar 17 em Taiwan

24 set, 2025 - 16:55 • Reuters
O supertufão Ragasa, o ciclone tropical mais poderoso deste ano, atingiu esta quarta-feira a cidade de Yangjiang, no sul da China, depois de matar 17 pessoas em Taiwan e de fustigar Hong Kong com ventos violentos e chuvas intensas.
O tufão — que chegou a atingir a categoria 5 — estava a dirigir-se para Maoming, uma das maiores cidades de refinação de petróleo da China, na província de Guangdong.
Em Taiwan, 17 pessoas estavam desaparecidas no condado oriental de Hualien, depois de o transbordo de um lago de barreira ter provocado uma onda de água que atingiu uma localidade, enquanto Ragasa paralisava Hong Kong.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
É provável que tufões mais fortes atinjam o sul da China devido às alterações climáticas, disse Benjamin Horton, reitor da Escola de Energia e Ambiente da Universidade da Cidade de Hong Kong, após um verão de chuvas recorde.
“O clima vivido em Hong Kong este verão é apenas um prenúncio do que aí vem”, afirmou Horton.
As autoridades em Taiwan estão habituadas a deslocar rapidamente pessoas de zonas de risco, dado que a ilha é frequentemente atingida por tufões, mas muitos residentes da cidade turística de Guangfu disseram não ter recebido avisos quando um lago transbordou durante as chuvas torrenciais de terça-feira.
Em Hong Kong, onde enormes ondas galgavam zonas costeiras a leste e a sul do centro financeiro asiático, algumas estradas e habitações ficaram submersas. No Hotel Fullerton, no sul da ilha, vídeos nas redes sociais mostravam água do mar a entrar pelas portas de vidro. Não há registo de feridos, disse o hotel à Reuters.
A autoridade marítima da China emitiu o seu primeiro alerta vermelho para ondas do ano, prevendo marés em partes da província de Guangdong, à medida que Ragasa se aproximava da densamente povoada região do Delta do Rio das Pérolas.
Ragasa formou-se no Pacífico Ocidental na semana passada. Alimentado por águas quentes e condições atmosféricas favoráveis, intensificou-se rapidamente até se tornar supertufão de categoria 5 na segunda-feira, com ventos acima de 260 km/h.
Desde então enfraqueceu, mas continuava suficientemente forte para derrubar árvores e linhas elétricas.
“As autoridades tiraram lições do Hato e do Mangkhut, que causaram milhares de milhões de dólares em prejuízos em 2017 e 2018”, disse Chim Lee, especialista sénior em energia e alterações climáticas da Economist Intelligence Unit.
“O Delta do Rio das Pérolas é uma das regiões mais bem preparadas para tufões, por isso não esperamos grandes disrupções. Uma mudança este ano é que a bolsa de Hong Kong manteve-se aberta durante os tufões – um sinal de como a infraestrutura se tornou resiliente”, afirmou.
Ainda assim, a Zijin Gold International adiou esta quarta-feira a sua OPV de 3,2 mil milhões de dólares em Hong Kong.
Depois de passar a cerca de 100 km a sul de Hong Kong, Ragasa atingiu a costa sul da China. Guangzhou, Shenzhen, Foshan e Dongguan, as maiores cidades na rota da tempestade, são habitadas por cerca de 50 milhões de pessoas.
Mais de 2 milhões de pessoas foram deslocadas em Guangdong e o Ministério das Emergências enviou dezenas de milhares de tendas, camas dobráveis, equipamentos de iluminação e outros materiais de socorro, informou a comunicação social estatal chinesa.
Algumas lojas e restaurantes na província estacionaram grandes camiões alugados em frente às fachadas para tentar protegê-las da tempestade, noticiaram meios de comunicação locais.
“Vivemos num andar alto e vimos que não havia grande perigo, por isso trouxe os miúdos para sentirem esta chuva e vento fortes”, disse Liang, residente de Shenzhen, de 40 anos. “Andámos pela estrada aberta para garantir que ficávamos em segurança.”
Um grupo que seguia a tempestade sob a Ponte da Baía de Shenzhen foi dispersado pela polícia de trânsito.
“O tufão foi mesmo intenso, mas não estive muito tempo na rua”, disse Tim, um estafeta de scooter elétrica que usava o veículo para avaliar os estragos.
A autoridade marítima da China alertou para alto risco de inundações em Shenzhen, especialmente em áreas baixas, prevendo-se que o alerta de maré de tempestade permaneça em vigor até quinta-feira.
Uma mulher e o filho de cinco anos foram arrastados para o mar na terça-feira após observarem o tufão junto à orla marítima de Hong Kong, segundo o jornal South China Morning Post, que informou que ambos estão agora em cuidados intensivos.
Hong Kong vai baixar o sinal de tufão de 8 para 3 a partir das 12h20 GMT desta quarta-feira, anunciou o serviço meteorológico da cidade.
A autoridade hospitalar disse que pelo menos 90 pessoas ficaram feridas devido ao tufão, enquanto o governo abriu 50 abrigos temporários, onde 885 pessoas procuraram refúgio.
Em Macau, vizinha de Hong Kong, os casinos foram obrigados a encerrar áreas de jogo. Um utilizador da aplicação chinesa Xiaohongshu mostrou vídeos de portas a serem seladas num resort de casino para proteção contra ventos fortes e detritos.