Supertufão Ragasa aproxima-se do sul da China depois de matar 17 em Taiwan

O supertufão Ragasa, o ciclone tropical mais poderoso deste ano, atingiu esta quarta-feira a cidade de Yangjiang, no sul da China, depois de matar 17 pessoas em Taiwan e de fustigar Hong Kong com ventos violentos e chuvas intensas. O tufão — que chegou a atingir a categoria 5 — estava a dirigir-se para Maoming, uma das maiores cidades de refinação de petróleo da China, na província de Guangdong. Em Taiwan, 17 pessoas estavam desaparecidas no condado oriental de Hualien, depois de o transbordo de um lago de barreira ter provocado uma onda de água que atingiu uma localidade, enquanto Ragasa paralisava Hong Kong. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

É provável que tufões mais fortes atinjam o sul da China devido às alterações climáticas, disse Benjamin Horton, reitor da Escola de Energia e Ambiente da Universidade da Cidade de Hong Kong, após um verão de chuvas recorde.



“O clima vivido em Hong Kong este verão é apenas um prenúncio do que aí vem”, afirmou Horton. Alerta vermelho para ondas de até 2,8 metros As autoridades em Taiwan estão habituadas a deslocar rapidamente pessoas de zonas de risco, dado que a ilha é frequentemente atingida por tufões, mas muitos residentes da cidade turística de Guangfu disseram não ter recebido avisos quando um lago transbordou durante as chuvas torrenciais de terça-feira. Em Hong Kong, onde enormes ondas galgavam zonas costeiras a leste e a sul do centro financeiro asiático, algumas estradas e habitações ficaram submersas. No Hotel Fullerton, no sul da ilha, vídeos nas redes sociais mostravam água do mar a entrar pelas portas de vidro. Não há registo de feridos, disse o hotel à Reuters. A autoridade marítima da China emitiu o seu primeiro alerta vermelho para ondas do ano, prevendo marés em partes da província de Guangdong, à medida que Ragasa se aproximava da densamente povoada região do Delta do Rio das Pérolas. Ragasa formou-se no Pacífico Ocidental na semana passada. Alimentado por águas quentes e condições atmosféricas favoráveis, intensificou-se rapidamente até se tornar supertufão de categoria 5 na segunda-feira, com ventos acima de 260 km/h.



Desde então enfraqueceu, mas continuava suficientemente forte para derrubar árvores e linhas elétricas. “As autoridades tiraram lições do Hato e do Mangkhut, que causaram milhares de milhões de dólares em prejuízos em 2017 e 2018”, disse Chim Lee, especialista sénior em energia e alterações climáticas da Economist Intelligence Unit. “O Delta do Rio das Pérolas é uma das regiões mais bem preparadas para tufões, por isso não esperamos grandes disrupções. Uma mudança este ano é que a bolsa de Hong Kong manteve-se aberta durante os tufões – um sinal de como a infraestrutura se tornou resiliente”, afirmou. Ainda assim, a Zijin Gold International adiou esta quarta-feira a sua OPV de 3,2 mil milhões de dólares em Hong Kong. Milhões de pessoas na rota da tempestade Depois de passar a cerca de 100 km a sul de Hong Kong, Ragasa atingiu a costa sul da China. Guangzhou, Shenzhen, Foshan e Dongguan, as maiores cidades na rota da tempestade, são habitadas por cerca de 50 milhões de pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas foram deslocadas em Guangdong e o Ministério das Emergências enviou dezenas de milhares de tendas, camas dobráveis, equipamentos de iluminação e outros materiais de socorro, informou a comunicação social estatal chinesa. Algumas lojas e restaurantes na província estacionaram grandes camiões alugados em frente às fachadas para tentar protegê-las da tempestade, noticiaram meios de comunicação locais.

