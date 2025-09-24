Tiroteio em centro de detenção do ICE em Dallas. Há "vários mortos e feridos"

24 set, 2025 - 14:07 • Daniela Espírito Santo
Um tiroteio junto a um centro de detenção da polícia de imigração norte-americano, a ICE, em Dallas, no Texas, causou "vários mortos e feridos", esta quarta-feira.
A informação está a ser avançada pela agência Reuters e já foi, no entretanto, confirmada pela secretária de estado do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, na rede social X, antigo Twitter.
"Houve um tiroteio no Centro de Detenção do ICE. Os detalhes ainda estão a ser revelados, mas podemos confirmar que houve vários feridos e mortos", assegurou.
Noem adianta que o atirador foi encontrado morto. Outros meios de comunicação social locais dão conta de que o estado de saúde dos feridos será "crítico".
Já a agência noticiosa Reuters assegura, para já, pelo menos três feridos, citando meios de comunicação locais. O atirador terá sido encontrado morto no telhado de um edifício próximo ao escritório federal do Serviço de Imigração e Alfândega em Dallas. À CNN, o diretor interino do ICE, Todd Lyons, adianta que "as informações preliminares apontam para um possível 'sniper'".
[Notícia atualizada às 14h18 de 24 de setembro de 2025 para acrescentar mais detalhes]