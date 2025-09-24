Tiroteio em centro do ICE em Dallas faz um morto e dois feridos

"Parecia que poderia ter sido um atirador furtivo ou algum tipo de disparo de longa distância" a partir de um edifício vizinho, disse Tricia McLaughlin, porta-voz do Departamento de Segurança Interna, ao programa "Fox & Friends" da Fox News.

O atirador foi encontrado morto de um tiro autoinfligido, avançou a secretária de estado do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, na rede social X, antigo Twitter.

Um atirador abriu fogo esta quarta-feira contra instalações da polícia de imigração norte-americana, a ICE, em Dallas, no Texas. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas.

Ao que avança a Fox News, as vítimas estariam a ser levadas para dentro do edifício para serem encaminhadas e repatriadas.

Está em curso uma investigação, mas as primeiras provas recolhidas no local apontam para um ataque com motivações ideológicas, afirma o diretor do FBI, Kash Patel.

Numa publicação na rede social X, Patel mostra balas gravadas com a palavra “ANTI ICE”.

"Estas ofensivas desprezíveis, motivadas por razões políticas, contra as forças de segurança não são casos isolados. Estamos apenas a alguns quilómetros de Prarieland, no Texas, onde, há apenas dois meses, um indivíduo emboscou uma outra instalação do ICE, tendo como alvo os seus agentes. Isto tem de acabar, e o FBI, juntamente com os nossos parceiros, irá liderar estes esforços de investigação para garantir que aqueles que atacam as nossas forças de segurança sejam perseguidos e levados à justiça com todo o rigor da lei", avisa Kash Patel.



O incidente ocorre duas semanas após o assassinato, por um atirador furtivo, do ativista conservador Charlie Kirk durante um evento em Orem, Utah.

O Presidente Donald Trump, o vice-presidente JD Vance e outros membros da administração culparam, sem apresentar provas, organizações liberais por fomentarem distúrbios e encorajarem a violência contra a direita.

Na segunda-feira, Trump assinou uma ordem executiva que declara o movimento antifascista Antifa como uma “organização terrorista” doméstica, apesar de não haver provas públicas que liguem o antifa à morte de Kirk.

A utilização agressiva de agentes do ICE (Serviços de Imigração e Controlo de Alfândegas) por parte da administração Trump como parte do seu endurecimento contra imigrantes indocumentados tem provocado protestos por parte de democratas e ativistas liberais.

As instalações de detenção do ICE têm-se tornado, cada vez mais, pontos de conflito, com agentes fortemente armados a usarem balas de pimenta, gás lacrimogéneo e outros agentes químicos em confrontos com manifestantes.

Uma instalação do ICE nos subúrbios de Chicago, onde manifestantes se têm reunido diariamente desde que começou uma nova vaga de detenções promovida pela administração Trump no início deste mês, ergueu vedação na segunda-feira, depois de vários manifestantes — incluindo o presidente da câmara de Evanston, Illinois — terem ficado feridos num confronto com agentes na semana passada.

O ataque de quarta-feira foi o terceiro tiroteio este ano no Texas contra uma instalação do Departamento de Segurança Interna.

Um agente da polícia foi baleado num incidente em julho num centro de detenção do ICE em Prairieland, e um homem de 27 anos do Michigan foi morto a tiro por agentes após abrir fogo contra um posto da Patrulha de Fronteira dos EUA em McAllen, também em julho.

[Notícia atualizada às 16h50 de 24 de setembro de 2025, com declarações do FBI]