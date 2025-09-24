Tiroteio em centro do ICE em Dallas. Há "vários mortos e feridos"

Um tiroteio junto a um centro da polícia de imigração norte-americano, a ICE, em Dallas, no Texas, causou "vários mortos e feridos", esta quarta-feira.

A informação está a ser avançada pela agência Reuters e já foi, no entretanto, confirmada pela secretária de estado do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, na rede social X, antigo Twitter.

"Houve um tiroteio no Centro de Detenção do ICE. Os detalhes ainda estão a ser revelados, mas podemos confirmar que houve vários feridos e mortos", assegurou.

No entanto, e no entretanto, as autoridades corrigiram a informação, garantindo que não se trata de um centro de detenção do ICE, mas sim de um escritório onde os agentes do ICE realizam o processamento dos detidos recentes para serem repatriados.