  Noticiário das 15h
  24 set, 2025
Tiroteio em centro do ICE em Dallas. Há "vários mortos e feridos"

24 set, 2025 - 14:07 • Daniela Espírito Santo

A informação já foi confirmada pela secretária de estado do Departamento de Segurança Interna dos EUA.

A+ / A-

Um tiroteio junto a um centro da polícia de imigração norte-americano, a ICE, em Dallas, no Texas, causou "vários mortos e feridos", esta quarta-feira.

A informação está a ser avançada pela agência Reuters e já foi, no entretanto, confirmada pela secretária de estado do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, na rede social X, antigo Twitter.

"Houve um tiroteio no Centro de Detenção do ICE. Os detalhes ainda estão a ser revelados, mas podemos confirmar que houve vários feridos e mortos", assegurou.

No entanto, e no entretanto, as autoridades corrigiram a informação, garantindo que não se trata de um centro de detenção do ICE, mas sim de um escritório onde os agentes do ICE realizam o processamento dos detidos recentes para serem repatriados.

Noem adianta que o atirador foi encontrado morto de um tiro autoinfligido. Outros meios de comunicação social locais dão conta de que o estado de saúde dos feridos será "crítico".

Já a agência noticiosa Reuters assegura, para já, pelo menos três feridos, citando meios de comunicação locais. Duas pessoas terão sido transportadas para um hospital próximo com ferimentos de bala. Uma morreu no local.

O atirador terá sido encontrado morto no telhado de um edifício próximo ao escritório federal do Serviço de Imigração e Alfândega em Dallas. À CNN, o diretor interino do ICE, Todd Lyons, adianta que "as informações preliminares apontam para um possível 'sniper'".

Ao que avança a Fox News, as vítimas estariam a ser levadas para dentro do edifício para serem encaminhadas e repatriadas.

[Notícia atualizada às 15h12 de 24 de setembro de 2025 para acrescentar mais detalhes]

  Noticiário das 15h
  24 set, 2025
