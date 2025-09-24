Trump queixou-se do teleponto na ONU, mas foi a sua equipa que o avariou

Os problemas numa escada rolante e no teleponto durante o discurso de Donald Trump nas Nações Unidas, na terça-feira, foram provocados pela própria equipa de Trump, segundo responsáveis da ONU. Os dois sistemas fizeram parte do discurso do Presidente dos Estados Unidos da América, em que criticou a ONU por ter apenas "palavras vazias".

O porta-voz das Nações Unidas, Stephane Dujarric, confirmou ter sido um videógrafo da equipa da Casa Branca a provocar a paragem repentina da escada rolante no momento em que Trump a utilizava.

O videógrafo correu à frente de Trump, provavelmente para filmar o Presidente a chegar à sede das Nações Unidas, e ativou o mecanismo de paragem no topo da escada rolante.

"O mecanismo de segurança é desenhado para evitar que pessoas e objetos sejam acidentalmente apanhados e presos ou puxados para a engrenagem", disse o porta-voz, citado pela Associated Press. "O videógrafo pode ter inadvertidamente ativado a função de segurança".

O problema no teleponto também se deverá à equipa de Trump. Segundo a Associated Press, um responsável da ONU, que falou sob condição de anonimato, explicou que era a Casa Branca a operar o sistema para o Presidente dos EUA.

No discurso na terça-feira, Donald Trump criticou a ONU por não colaborar nos esforços para terminar as "sete guerras" que alega ter conseguido parar. Logo no início, mostrou-se irritado com o teleponto, afirmando que "quem estiver a operar este teleponto está em grandes sarilhos".

"As duas coisas que consegui das Nações Unidas" foram "uma má escada rolante" e "um mau teleponto", queixou-se Trump.