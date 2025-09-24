Zelensky: "São as armas quem decide quem sobrevive", não o direito internacional

24 set, 2025 - 14:41 • Ana Kotowicz
"O direito internacional não funciona a não ser que se tenha amigos poderosos que nos queriam ajudar." Volodymyr Zelensky adotou um tom crítico quando, esta quarta-feira, nas Nações Unidas, questionou para que servem e o que podem fazer nos dias de hoje organizações internacionais para travar conflitos, quando, durante décadas, tudo o que fizeram "foram declarações".
O Presidente ucraniano discursava na Nações Unidas, na 80.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas.
Assim, Zelensky concluiu que "são as armas quem decide quem sobrevive", e não o direito internacional — ou organizações como a ONU — dando como exemplos os conflitos do Sudão, da Somália, da Palestina e, claro, da Ucrânia.
"Ninguém além de nós mesmos pode garantir a segurança. Somente alianças fortes, somente aliados fortes e somente as nossas próprias armas. O século XXI não é muito diferente do passado. Se uma nação quer paz, ainda precisa de trabalhar com armas", disse logo no início do seu discurso.
Por isso, defendeu que "não é o direito internacional, nem a cooperação, mas as armas que decidem quem sobrevive” nos diferentes conflitos que assolam o mundo. Em seguida, questionou o papel de organizações internacionais, como a própria ONU.
“Aquilo que o Sudão, a Somália, a Palestina — ou qualquer outro povo que esteja a viver uma guerra — podem realmente esperar da ONU ou do sistema global por décadas, além de declarações e declarações”, questiona o chefe de Estado da Ucrânia.
