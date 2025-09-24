Menu
  24 set, 2025
Nações Unidas

Zelensky: "São as armas quem decide quem sobrevive", não o direito internacional

24 set, 2025 - 14:41 • Ana Kotowicz

Presidente ucraniano fala do Sudão, da Somália, da Palestina e, claro, da Ucrânia, para concluir que não há“nenhuma instituição internacional que possa realmente impedir” qualquer agressão.

"O direito internacional não funciona a não ser que se tenha amigos poderosos que nos queriam ajudar." Volodymyr Zelensky adotou um tom crítico quando, esta quarta-feira, nas Nações Unidas, questionou para que servem e o que podem fazer nos dias de hoje organizações internacionais para travar conflitos, quando, durante décadas, tudo o que fizeram "foram declarações".

O Presidente ucraniano discursava na Nações Unidas, na 80.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Assim, Zelensky concluiu que "são as armas quem decide quem sobrevive", e não o direito internacional — ou organizações como a ONU — dando como exemplos os conflitos do Sudão, da Somália, da Palestina e, claro, da Ucrânia.

"Ninguém além de nós mesmos pode garantir a segurança. Somente alianças fortes, somente aliados fortes e somente as nossas próprias armas. O século XXI não é muito diferente do passado. Se uma nação quer paz, ainda precisa de trabalhar com armas", disse logo no início do seu discurso.

Por isso, defendeu que "não é o direito internacional, nem a cooperação, mas as armas que decidem quem sobrevive” nos diferentes conflitos que assolam o mundo. Em seguida, questionou o papel de organizações internacionais, como a própria ONU.

“Aquilo que o Sudão, a Somália, a Palestina — ou qualquer outro povo que esteja a viver uma guerra — podem realmente esperar da ONU ou do sistema global por décadas, além de declarações e declarações”, questiona o chefe de Estado da Ucrânia.

