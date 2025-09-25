Menu
​Amazon vai pagar 2,5 mil milhões em multas e reembolsos a subscritores Prime

25 set, 2025 - 21:08 • Reuters

​Amazon aceita pagar para resolver alegações de que enganou os clientes para gerar subscrições, anunciou a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos.

A+ / A-

A Amazon vai pagar 2,5 mil milhões de dólares (2,1 mil milhões de euros) em multas e reembolsos nos Estados Unidos aos subscritores do serviço de streaming Prime.

A multinacional norte-americana abre os cordões à bolsa para resolver as alegações de que enganou os clientes para gerar subscrições, anunciou esta quinta-feira a Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla inglesa).

Apesar de ser uma vitória para os consumidores e para a FTC, o acordo representa um impacto relativamente reduzido para a Amazon: a empresa gera cerca de 2,5 mil milhões de dólares em vendas a cada 33 horas. Após o anúncio, as ações da Amazon praticamente não sofreram alterações.

Cerca de 35 milhões de clientes Prime serão elegíveis para receber pagamentos de um fundo de 1,5 mil milhões de dólares, explicou a FTC. A Amazon pagará ainda 1 mil milhões de dólares em multas à agência.

A empresa não admitiu qualquer culpa como parte do acordo.

Os clientes que subscreveram o Prime entre 23 de junho de 2019 e 23 de junho de 2025, através de determinadas ofertas — e que tenham utilizado poucos benefícios do serviço depois disso — receberão automaticamente 51 dólares, segundo documentos judiciais.

O acordo permite ainda que clientes apresentem reclamações para reembolso caso tenham tentado cancelar a subscrição do Prime durante esse período, mas não tenham conseguido.

Num comunicado, a Amazon afirmou que o acordo lhe permite avançar e focar-se nos seus clientes.

