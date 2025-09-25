Menu
​Corpo da "Mulher de rosa" identificado ao fim de duas décadas

25 set, 2025 - 17:31 • Ricardo Vieira

O mistério foi resolvido por uma investigação coordenada pela Interpol, através da iniciativa "Operation Identify Me", em colaboração com as polícias de seis países.

Uma mulher encontrada morta em Barcelona, em circunstâncias suspeitas, foi finalmente identificada ao fim de duas décadas.

Até agora, a vítima era apenas referenciada no processo como a “Mulher de rosa”, por na altura da morte vestir e calçar peças daquela cor.

O mistério foi resolvido por uma investigação coordenada pela Interpol, através da iniciativa "Operation Identify Me", em colaboração com as polícias de seis países: Bélgica, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Espanha.

Os esforços das polícias europeias permitiram descobrir que a “Mulher de rosa” era a cidadã russa Liudmila Zavada.

O corpo foi encontrado a 3 de julho de 2005, junto a uma estrada em Viladecans, em Barcelona.

“Ela estava vestida com um top cor-de-rosa com flores, calças cor-de-rosa e sapatos cor-de-rosa, e estava morta há menos de 24 horas”, indica a Interpol, em comunicado.

A polícia catalão considerou a morte suspeita, com provas a apontar que o corpo transportado nas 12 horas que antecederam a sua descoberta.

Sem novas pistas, Espanha reportou e, 2024 o caso à Operation Identify Me, da Interpol, para tentar descobrir a identidade da vítima.

No ano seguinte, as autoridades da Turquia descobriram que as impressões digitais da “Mulher de rosa” estavam na sua base de dados. Tratava-se da cidadã russa Liudmila Zavada, que tinha 31 anos na altura da morte.

A informação das autoridades turcas foi depois confirmada através de testes com ADN de um familiar de Liudmila.

Até agora, a Operation Identify Me permitiu identificar três mulheres encontradas mortas: Além de Liudmila, foram identificadas Rita Roberts, cidadã britânica assassinada em Antuérpia, em 1992; e Ainoha Izaga Ibieta Lima, natural do Paraguai.

