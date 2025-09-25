​Corpo da "Mulher de rosa" identificado ao fim de duas décadas

Uma mulher encontrada morta em Barcelona, em circunstâncias suspeitas, foi finalmente identificada ao fim de duas décadas.



Até agora, a vítima era apenas referenciada no processo como a “Mulher de rosa”, por na altura da morte vestir e calçar peças daquela cor.

O mistério foi resolvido por uma investigação coordenada pela Interpol, através da iniciativa "Operation Identify Me", em colaboração com as polícias de seis países: Bélgica, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Espanha.

Os esforços das polícias europeias permitiram descobrir que a “Mulher de rosa” era a cidadã russa Liudmila Zavada.

O corpo foi encontrado a 3 de julho de 2005, junto a uma estrada em Viladecans, em Barcelona.

“Ela estava vestida com um top cor-de-rosa com flores, calças cor-de-rosa e sapatos cor-de-rosa, e estava morta há menos de 24 horas”, indica a Interpol, em comunicado.

A polícia catalão considerou a morte suspeita, com provas a apontar que o corpo transportado nas 12 horas que antecederam a sua descoberta.

Sem novas pistas, Espanha reportou e, 2024 o caso à Operation Identify Me, da Interpol, para tentar descobrir a identidade da vítima.

No ano seguinte, as autoridades da Turquia descobriram que as impressões digitais da “Mulher de rosa” estavam na sua base de dados. Tratava-se da cidadã russa Liudmila Zavada, que tinha 31 anos na altura da morte.

A informação das autoridades turcas foi depois confirmada através de testes com ADN de um familiar de Liudmila.

Até agora, a Operation Identify Me permitiu identificar três mulheres encontradas mortas: Além de Liudmila, foram identificadas Rita Roberts, cidadã britânica assassinada em Antuérpia, em 1992; e Ainoha Izaga Ibieta Lima, natural do Paraguai.