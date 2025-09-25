Dinamarca associa incursões com drones a ator estatal

A Dinamarca informou os seus parceiros da NATO de que os voos de drones que forçaram o encerramento de dois aeroportos estão relacionados com um ator estatal, revelou esta quinta-feira a ministra dos Negócios Estrangeiros da Letónia, Baiba Braze.

Os incidentes obrigaram ao encerramento temporário dos aeroportos de Aalborg e Billund, este último o segundo maior do país. Também foram registadas presenças de drones em infraestruturas militares no oeste da Dinamarca, incluindo a base aérea de Skrydstrup, que alberga caças F-16 e F-35.

Apesar da afirmação da chefe da diplomacia letã, as autoridades dinamarquesas mantêm cautela. O diretor do Serviço de Inteligência da Defesa, Thomas Ahrenkiel, afirmou que "ainda não é claro quem está por detrás dos incidentes", recusando confirmar se existe suspeita formal de envolvimento estatal.

Já Finn Borch, chefe da segurança nacional, alertou para a ameaça crescente da Rússia. "O risco de espionagem e sabotagem russas é elevado. Temos visto isso noutras partes da Europa e aplica-se também ao nosso território", disse.

A embaixada russa em Copenhaga rejeitou como "absurdas" as suspeitas de envolvimento de Moscovo. No entanto, o ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen, classificou os voos como "ataques híbridos", por combinarem táticas militares com ações encobertas com o intuito de gerar instabilidade.

O mesmo responsável admitiu que as autoridades ponderam recorrer ao Artigo 4.º do Tratado do Atlântico Norte, que permite consultas entre aliados em caso de ameaças à segurança. A decisão ainda não foi tomada, mas o ministro reforçou que as ações "não parecem coincidência, mas sim sistemáticas".