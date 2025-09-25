Menu
Internacional

Eslovénia proíbe a entrada de Benjamin Netanyahu no país

25 set, 2025 - 15:05 • Catarina Severino Alves com Reuters

"Com esta ação, a Eslovénia confirma o seu compromisso com o direito internacional, os valores universais dos direitos humanos e uma política externa de princípios e coerente", afirmou Neva Grašič, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros da Eslovénia.

A Eslovénia impôs esta quinta-feira a proibição de entrada ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A informação consta de um comunicado do governo esloveno, que surge um ano depois do país reconhecer o Estado da Palestina. Em julho, o país já tinha proibido a entrada de dois ministros israelitas da ala mais radical.

"Com esta ação, a Eslovénia confirma o seu compromisso com o direito internacional, os valores universais dos direitos humanos e uma política externa de princípios e coerente", afirmou Neva Grašič, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, segundo a conta oficial dp governo na plataforma X.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Eslovénia, membro da União Europeia, impôs um embargo de armas a Israel em agosto e proibiu a importação de bens produzidos nos territórios palestinianos ocupados por Israel. Grašič explicou que o governo atuou contra Netanyahu porque este é acusado pelo Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) de cometer crimes de guerra em Gaza.

"A opinião pública está consciente de que decorrem processos contra ele por crimes de guerra e crimes contra a humanidade", declarou Grašič.

"Com esta decisão, o governo envia uma mensagem clara ao Estado de Israel - a Eslovénia espera o cumprimento rigoroso das decisões dos tribunais internacionais e do direito humanitário internacional", acrescentou.

A Eslovénia tem apelado repetidamente a um cessar-fogo em Gaza e ao aumento da ajuda humanitária na região.

