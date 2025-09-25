Menu
EUA apresentam plano de paz para Gaza e esperam avanço nos próximos dias

25 set, 2025 - 01:12 • Reuters

Os Estados Unidos partilharam um plano de paz de 21 pontos para Gaza e acreditam estar próximos de um avanço diplomático. Enviado especial de Trump mostrou-se “confiante” no sucesso da proposta apresentada na ONU.

Os Estados Unidos revelaram um plano de paz com 21 pontos para o Médio Oriente, durante as reuniões da Assembleia Geral das Nações Unidas, e acreditam que poderá haver um avanço significativo em Gaza nos próximos dias.

A proposta foi apresentada pelo Presidente Donald Trump a líderes de países muçulmanos como a Arábia Saudita, o Qatar e o Egipto.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“Penso que o plano responde às preocupações de Israel e também às dos vizinhos da região”, disse o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff. “Estamos esperançosos, e até diria confiantes, de que nos próximos dias poderemos anunciar algum tipo de avanço.”

O conflito em Gaza aproxima-se dos dois anos sem que exista um cessar-fogo à vista. De acordo com autoridades de saúde locais, mais de 65 mil palestinianos morreram desde o início da guerra.

O conflito começou a 7 de outubro de 2023, quando o Hamas atacou Israel, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns.

Pelo menos 48 pessoas continuam sequestradas, 20 das quais acredita-se que ainda estejam vivas.

