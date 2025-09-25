Irão transmite documentário sobre programa nuclear de Israel e revela dados de 190 especialistas

O Irão revelou na quarta-feira à noite documentos confidenciais sobre os programas militar e nuclear de Israel que terão sido utilizados para coordenar ataques contra alvos israelitas durante a guerra de 12 dias em junho. O ministro da Inteligência iraniano, Esmaeil Khatib, disse que o Irão obteve os documentos numa das operações mais complexas dos serviços secretos do país, segundo a agência de notícias espanhola Europa Press. Os documentos foram divulgados num documentário transmitido pela televisão pública iraniana, intitulado "O Covil da Aranha". Incluem dados pessoais, moradas e ligações profissionais de cerca de 190 especialistas israelitas ligados a programas de armamento. Foram exibidas cópias de passaportes como prova, bem como informações sobre a localização de instalações militares, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

A televisão estatal mostrou também imagens que parecem ter sido filmadas clandestinamente e que, segundo o canal, provêm do interior da central de Dimona, no sul de Israel. A AFP não conseguiu confirmar de forma independente as alegações da TV iraniana. No documentário surgem ainda fotografias que mostram o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, apresentadas como sendo pessoais. Numa das imagens, Grossi parece estar a beijar uma pessoa disfarçada de Minnie, a namorada do Mickey, personagens famosos da Disney, segundo a AFP. Desde o ataque surpresa de Israel contra o Irão em junho, que desencadeou a guerra de 12 dias, responsáveis políticos iranianos têm criticado fortemente a AIEA e Grossi, acusando-o de ser parcialmente cúmplice. O Irão acusa a AIEA de não ter condenado os ataques israelitas, seguidos por ataques norte-americanos, contra as instalações nucleares iranianas. Teerão considera ainda que a agência da ONU tem parte da responsabilidade no início do ataque israelita.

